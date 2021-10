Essai auto : la mini Cooper S Cabrio

Le saviez-vous ? En 2020, la Mini Cooper Cabrio S a été le cabriolet le plus vendu en France avec pas moins de 171 immatriculations. La voilà qui nous revient, entièrement revisitée. Sa principale innovation ? Le toit sans aucun doute, il permet l’ouverture et la fermeture de la capote en seulement 18 secondes (jusqu’à 30 km/h) et propose deux positions d’ouverture. Notons aussi la nouvelle teinte de carrosserie Zesty Yellow, et de nouvelles jantes 18 pouces Pulse Spoke. Mais que les puristes se rassurent : relookée ou non, la vue de face de la Mini demeure toujours aussi expressive, dominée par sa calandre et ses phares ronds si emblématiques de la belle anglaise !

Côté habitacle, le nouveau cockpit et les nouvelles surfaces intérieures "Silver Chequered" accentuent encore un peu plus son caractère haut de gamme. Sans parler des technologies innovantes qui y ont été ajoutées, notamment dans les systèmes d’assistance au conducteur. "Le nouveau design Mini est plus moderne, plus frais et plus simple. Toutes les innovations suivent une mission commune : réduire la Mini à l’essentiel ! Purifier le design. Moins de complexité, plus d’originalité", explique Oliver Heilmer, responsable du design de la Mini.

Pour le vérifier, nous avons proposé à Céline Brunet de tester ce cabriolet disponible en quatre motorisations essence. Avocate au Barreau de Paris, à titre principal, Céline Brunet dispose d’un bureau secondaire à Chartres. Elle conseille et assiste les entreprises dans les problématiques quotidiennes du droit du travail et de la sécurité sociale. Sa maîtrise des contentieux à risque et des dossiers de cadres et dirigeants la place dans les classements de référence. Mais qu’a-t-elle pensé de la nouvelle Mini Cooper S Cabrio ?

Décideurs. Vos premières impressions à chaud ? Super ! Je dirais que c’est une voiture très agréable et dynamique. J’aime toujours autant son design, très british et rétro.

Quelle destination vous inspire-t-elle ? Les routes de Deauville et de Trouville. Et sous le soleil... Il n’était pas au rendez-vous le jour de mon essai.

Des CD dans la boîte à gants ? Ceux de Miles Davis. Et ceux de Queen aussi, avec la chanson « I want to break free » que m’inspire cette voiture ! (rires)

Quels magazines ou livres sur la plage arrière ? Immanquablement le Elle de la semaine. Et un bon roman pas trop « prise de tête », comme Mange, prie, aime d’Elizabeth Gilbert ou Les Demoiselles d’Anne-Gaëlle Huon.

Que déposez-vous dans le coffre avant de partir ? Un sac pour le week-end, avec à l’intérieur – soyons fous ! – ma serviette de plage et mon maillot de bain. Une bouteille de champagne aussi !

Un déjeuner d’affaires avant le départ, à quel voiturier confiez-vous les clés ? Même pas besoin d’un voiturier… Vu le gabarit de cette Mini je pourrais me garer partout ! Disons tout de même « Kaïten » rue Pierre Charron, dans le 8e arrondissement. Un excellent japonais.

Et une pause sur le pouce ? Le Pain quotidien, rue de Charonne dans le 11e arrondissement. J’aime aussi beaucoup m’arrêter aux terrasses de la place du Marché Saint-Honoré ou, à proximité, chez Les Fines gueules, tout près de la place des Victoires dans le 1er arrondissement.

Le mot de la fin ? La Mini Cooper S Cabrio est une citadine confortable en toutes circonstances.

Laurent Fialaix

Fiche technique Mini Cooper S Cabrio

Motorisation : 4 cylindres en ligne Puissance/Cylindrée/Couple nominal : 178 ch (131 kW) 5 000 - 5 500 / 1 998 cm3 / 280 Nm à 1 250 tr/min

Boîte de vitesses : mécanique : 6 rapports Consommation cycle mixte (WLPT): 6,5 l - 6,9 l /100 km

Émissions CO2 combinées (WLPT) : 148 - 157 g/100 km Accélération (0-100 km/h): 7,2 secondes

Vitesse maxi : 230 km/h

Prix du modèle testé : 43 430 € TTC (à partir de 32 900 € TTC)