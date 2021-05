Essai auto. Jaguar F-PACE PHEV, l’alliance du luxe et de l’innovation

Design extérieur enrichi, habitacle entièrement nouveau offrant toujours plus de luxe et de raffinement, connectivité à la pointe, et surtout motorisations proposées en hybridation légère et hybride rechargeable… La nouvelle Jaguar F-PACE a tout pour plaire. D’emblée, on apprécie le nouveau dessin du capot, le design des quadruples projecteurs ultra-minces à led, ainsi que la nouvelle calandre, le bouclier arrière et ses feux repensés. L’habitacle, lui, s’est enrichi de détails précieux, mais aussi de technologies particulièrement intuitives. Comme le tout dernier système d’infodivertissement Pivi Pro dual-sim, doté d’un nouvel écran tactile HD de 11,4 pouces sur la console centrale entièrement revue. On notera aussi les superbes boiseries en finition naturelle non vernie ou les placages d’aluminium filant sur la partie haute des portières et repris au long du tableau de bord, un peu à la manière du capot d’un piano. Particulièrement appréciables, des systèmes de neutralisation des bruits de la route et d’ionisation de l’air avec filtrage des particules ultra fines et des allergènes sont également proposés pour le plus grand confort des occupants. « La nouvelle F-PACE affiche un dynamisme et une détermination qui composent une allure élégante sur la route; elle représente un pas important dans le langage stylistique de Jaguar, précise Julian Thomson, Design Director chez Jaguar. Le luxe plus raffiné et l’attention portée aux détails dans l’habitacle, avec l’intégration si discrète des technologies de pointe, donnent au conducteur et à ses passagers le sentiment d’un moment particulier à chaque fois qu’ils y prennent place. »

Côté performances…

La nouvelle F-PACE est proposée, pour la première fois, en hybridation légère (MHEV), mais aussi avec la motorisation P400e PHEV au côté des tout derniers 4 et 6 cylindres Ingenium essence et diesel. Ainsi, ce modèle hybride rechargeable de 400 chevaux garantit une très appréciable autonomie en mode tout électrique (jusqu’à 53 km annoncés par le constructeur). De quoi assurer largement les trajets quotidiens domicile-travail sans avoir à se soucier de la charge en chemin. C’est précisément ce modèle PHEV, en version essence, qu’a souhaité tester pour nous Christopher Nadotti, directeur général de B-Flower, un cabinet de transformation spécialisé en management et commercialisation. Aussitôt la F-PACE PHEV testée, il nous livre ses impressions.

Entretien avec Christopher Nadotti, directeur général de B-Flower, un cabinet de transformation spécialisé en management et commercialisation

Décideurs. Vos premières impressions à chaud ?

Christopher Nadotti. L’esthétique de cette Jaguar est particulièrement soignée et harmonieuse. Elle mêle sportivité et beaucoup de classe. L’intérieur est de grande qualité, avec des matériaux agréables au toucher autant qu’au regard. La conduite en ville est souple. Quant au moteur, il se révèle puissant quand il est sollicité, et l’électrique gère parfaitement les manœuvres en ville. Bref, cette voiture est performante !

Quelle destination vous inspire-t-elle ?

À son volant, je me verrais bien sillonner la côte atlantique en famille.

Des CD dans la boîte à gants ?

Le titre « Lebanese Blonde » du duo triphop américain Thievery Corporation. Ne serait-ce que parce que je l’écoute en boucle, et que c’est déjà une excellente raison.

Quels magazines ou livres sur la plage arrière ?

Une dizaine d’albums d’Astérix. Mes deux enfants sont des fans et les emportent partout où ils vont. Il faut avouer qu’ils n’auraient rien de déplacé sur la plage arrière.

Que déposez-vous dans le coffre avant de partir ?

Sans hésiter, mes clubs de golf.

Et une pause sur le pouce ?

Un restaurant au bord du bassin d’Arcachon m’irait très bien. Le mot de la fin? J’ai trouvé cette voiture particulièrement plaisante. On s’y sent en sécurité. Elle fera partie de mes prochains véhicules.

Propos receuillis par Laurent Fialaix. Un grand merci à Jaguar Land Rover

Fiche technique Jaguar F-PACE Plug-in-Hybrid P400e

- Motorisation 6 cylindres en ligne essence Ingénium/400 chevaux

- Puissance maximale (ch/W/tr/min) : 404 / 297 / 5500

- Cylindrée : 1997 cm3

- Couple maximal (Nm/tr/min) : 640 / 1500 - 4400

- Boîte de vitesses : automatique à 8 rapports

- Consommation électrique WLTP : 217 Wh/km

- Consommation WLTP en cycle mixte : 2,2 l/100 km

- Émissions CO2 WLTP en cycle mixte : à partir de 49 g/100 km

- Autonomie 100 % électrique (WLPT) : jusqu’à 53 km.

- Accélération (0-100 km/h) : 5,3 sec

- Vitesse maxi : 240 km/h Prix : à partir de 72 290 € TTC pour la version standard