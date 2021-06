Essai Auto : DS 9 E-Tense, la performance au service du grand luxe

Autant prévenir, impossible de rester de marbre face à la DS 9 E-TENSE. Au sommet de la gamme DS Automobiles, cette nouvelle berline tricorps arbore à l’avant des phares équipés de modules tournants à 180° grâce à la technologie DS Active Led Vision. Sur son capot, le sabre guilloché finition "Clous de Paris" transfère pour la première fois la signature intérieure caractéristique des DS jusqu’à l’extérieur. Mais le fin du fin se niche dans un plus petit détail : magnifique clin d’œil au mythique modèle de 1955, la DS 9 affiche à son tour des cornets aux extrémités de son pavillon. Revisités, ils font désormais office de feux de position latéraux.

Vous l’aurez compris, tout ici n’est que luxe et raffinement. Et plus encore dans l’habitacle. Si le modèle est disponible en deux finitions (Performance Line + et Rivoli +), notre cœur penche très fort pour la seconde associant des matériaux nobles, dont un cuir Nappa, à des décors inspirés de la haute horlogerie. Pour autant, quel que soit le modèle, on notera dans tous les cas son extrême confort, à commencer par le vaste espace à l’arrière-grâce à l’exceptionnel et très appréciable empattement de 2,90 mètres. Du jamais vu.

Côté conduite ?

Là encore, la version hybride rechargeable E-TENSE de 225 ch, tient toutes ses promesses. On aime le mode électrique utilisé au démarrage pour profiter du confort acoustique du véhicule jusqu’à 135 km/h en mode zéro émission. Le mode Hybride est conçu pour gérer automatiquement les différentes énergies dans le seul but d’être le plus efficient possible. Les transitions s’avèrent imperceptibles, et c’est là aussi particulièrement agréable. Quant au mode Confort, il rajoute au mode Hybride, le pilotage de la suspension via la technologie révolutionnaire, DS Active Scan Suspension. Un intéressant mode Sport qui offre le cumul maximum des énergies thermique et électrique permettant ainsi d’amplifier plaisir de conduire et dynamisme. Mais si piloter cette belle machine est aussi plaisant, c’est aussi grâce aux technologies de pointe qu’elle embarque. En particulier, le système DS Active Scan Suspension : une caméra positionnée en haut du pare-brise scane la route tandis que des capteurs enregistrent les mouvements pour les transmettre à un calculateur agissant sur chacune des roues. Avec DS Drive Assist le conducteur bénéficie, là encore grâce aux capteurs, d’une vitesse régulée et d’un positionnement sur route tenant compte de l’environnement.

Enfin, au moment de stationner, on adore la fonction DS Park Pilot qui détecte les emplacements en circulant jusqu’à 30 km/h. Il suffit ensuite d’indiquer sur l’écran tactile la manière dont on souhaite se garer, en bataille ou en créneau, puis d’enclencher le bouton Park pour que la magie opère. Aucun doute, dynamique et hyper performant, ce véhicule premium est une parfaite réussite qui allie esthétisme, puissance et sécurité optimum. Gageons qu’elle trouvera très vite la place qu’elle mérite : le top !

Laurent Fialaix

Fiche technique

- Motorisation: Turbo essence PureTech 1.6 THP 16v/180 ch

- Motorisation électrique: 110 ch

- Puissance maximale: 181 ch / 133 kW/6000 tr/min

- Cylindrée: 1598 cm³

- Couple maximal: 300 Nm/3000 tr/min

- Boîte de vitesses: Automatique à 8 rapports

-Consommation WLTP en cycle mixte: 1,5 litre/100 km

-Émissions CO2 WLTP en cycle mixte: 33 et 35 grammes/km

-Autonomie 100 % électrique (WLPT): 48 km. Accélération (0-100 km/h): 8,3 sec

- Vitesse maxi: 240 km/h Prix: à partir de 55 000 € (Performance Line + +), 57 900 euros (Rivoli +)