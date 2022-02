Essai auto : BMW xDrive 50, le SAV vert électrique

Présente dans les concessions depuis novembre, la nouvelle BMW iX est aussitôt devenue le porte-drapeau du constructeur allemand qui poursuit sa grande campagne d’électrification. Une merveille technologique disponible en version xDrive40, et surtout en une très premium xDrive50 que nous avons testée ce mois-ci.

Un véhicule sans greenwashing

Sa motorisation de 5e génération est exempte de terres rares, tandis que l’énergie utilisée dans la fabrication des batteries provient à 100 % de sources d’électricité verte. Un engagement et un perfectionnisme qui se traduisent aussi dans son design avec un intérieur particulièrement moderne conçu avec des matières non traitées et des matériaux recyclés. On aime – entre autres – le volant hexagonal et son toit panoramique (en option) en verre, le plus grand jamais proposé par la marque et qui plus est, auto-occultant. Quant à la technologie qu’abrite ce superbe SAV (et non SUV), elle est tout simplement bluffante. Ainsi peut-on y découvrir le nouvel affichage BMW Curved Display, un système de commandes entièrement revu, placé lui aussi sous le sceau de l’innovation, sans compter les nombreux équipements de série.

Du côté de l’expérience conducteur…

Nous avons demandé à Muriel Bolteau, fondatrice et présidente de Réseau 137 (un cabinet de « Transformation Angels » qui se fixent pour objectif de repenser pour ses clients leur management de transition) de la tester pour nous. Avec 523 ch et jusqu’à 630 km d’autonomie, la BMW iX xDrive50 avait déjà tout pour lui plaire. Mais pour le reste, que demander de plus ?

Décideurs. Quelles sont vos premières impressions à chaud ?

Muriel Bolteau. Traditionnelle, vue de l’extérieur. Chaleureuse et de haut niveau à l’intérieur. Ce véhicule a été conçu par et pour l’usage « de l’intérieur vers l’extérieur », et c’est un progrès considérable. Pour le reste, je dirais autonomie, puissance, services, et gain de temps !

Quelle destination vous inspire-t-elle ?

Rouler vite sur circuit en toute sécurité, pour se donner un souffle, un temps d’avance. Rouler loin pour rejoindre des terres authentiques et pures. Comme la Bretagne…

Une fois au volant, quelle musique ?

J’ai besoin de me connecter à l’émotion. Aussi, j’aime passer en boucle Africa par Perpetuum Jazzile ou Bohemian Rhapsody avec Queen.

Quels magazines ou livres sur la plage arrière ?

Je n’y dépose plus de magazines depuis longtemps. Sauf la leaflet de Réseau 137. En revanche, je suis très curieuse, j’adore écouter les podcasts sur les philosophes et la connaissance des arbres. Ça n’a a priori rien à voir. Quoique… Leurs visions, leur ancrage et leurs histoires me ressourcent.

Que déposez-vous dans le coffre avant de partir ?

Les coordonnées de mon dépanneur préféré. Au cas où, j’ai toujours un plan B. Mon parfum préféré aussi. J’aime les senteurs qui offrent de l’énergie, de la chaleur et du sourire.

Un déjeuner d’affaires, à quel voiturier confiez-vous les clés?

Chez Kodawari Tsukiji, rue de Richelieu, un restaurant dédié aux ramens. Ou, à l’Hôtel de la Marine, au restaurant Mimosa de JeanFrancois Piège, avec l’excellence de sa brigade. Pour une pause sur le pouce, tous les fromages de la terre, ils sont le reflet des terroirs, du partage des bonnes choses.

Le mot de la fin?

Réseau 137 est prêt pour le rallye des Greens Angels! D’ailleurs, nous vous invitons à nous rejoindre. Sinon, je ne sais plus qui disait: "Le client peut choisir la couleur de sa voiture, pourvu qu’elle soit noire." J’ajouterai: "On peut continuer de choisir l’énergie de notre voiture pourvu qu’elle soit green et électrique" !

Fiche technique

- Motorisation : 385 kW (523 ch), 765 Nm

- Puissance moteurs électriques : moteur 1 - essieu AV (272 ch) / moteur 2 - essieu AR (340 ch)

- Boîte de vitesses : automatique 1 rapport

- Batterie : lithium ion, 105,2 kWh (capacité brute : 111,5 kWh).

- Autonomie : jusqu’à 630 km Temps de recharge : 10 à 80 % 35 minutes à 200 kW 0 à 100 km/h : 4,6 secondes

- Vitesse maximale : 200 km/h.

- Consommation d’électricité combinée (WLTP): 19,8 - 23 kWh/100 km

- Emissions CO2 combinées : 0 g/km Tarif: à partir de 103 500 € TTC

Laurent Fialaix