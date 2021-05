Essai auto. BMW M4401 XDrive Coupé : Hyper sportive, hyper premium

Commercialisée depuis octobre dernier, la BMW Série 4 Coupé marque une nette différence avec sa "petite sœur", la BMW Série 3. Du moins si l’on en croit les informations données par son constructeur. La promesse était si alléchante que nous avons voulu vérifier par nous-mêmes. Décliné en plusieurs variantes, nous avons opté pour le BMW M440i xDrive Coupé qui se revendique comme l’hyper-sportive au sommet de la gamme.

D’emblée, cette Série 4 Coupé affiche effectivement sa différence avec la Série 3, ne serait-ce que par son design extérieur, ses surfaces clairement structurées, une face avant expressive et de nouvelles grilles de calandre BMW verticales. Les vitres latérales, les épaulements et la ligne de toit mettent un peu plus en valeur son côté résolument chic et sportif. À l’intérieur, là encore, la sportivité est optimisée. Notamment grâce au superbe bloc de commandes sur la console centrale, au volant sport en cuir repensé et aux nouveaux sièges Advanced à l’avant. Les deux places arrière, quant à elles, ont été configurées à la façon de sièges individuels. Une vraie réussite !

On aime également le poste de conduite orienté vers le conducteur, le nouvel ensemble d’affichage avec écran de contrôle et le combiné d’instrumentation numérique (en option). Restait à la tester sur route… Il nous aura fallu peu de temps pour confirmer nos premiers ressentis : puissante, dynamique et hyper réactive, la nouvelle BMW Série 4 Coupé offre un plaisir de conduite encore accru par rapport à ses aînées. La boîte de vitesses automatique à 8 rapports (proposée pour la première fois en série) et la technologie 4 roues motrices intelligentes BMW xDrive (disponible en quatre versions depuis mars) y participent sans aucun doute. Car c’est justement l’intelligence de conduite renforcée du véhicule qui en fait aujourd’hui son principal atout. À commencer par les aides à la conduite nettement améliorées par rapport au modèle précédent : de l’avertisseur de risque de collision avant avec fonction freinage à celui de franchissement de ligne avec retour dans la voie de circulation et assistance de direction, mais aussi désormais un indicateur de limitation de vitesse de série.

Un plaisir conforté par le système d’exploitation BMW 7.0 qui permet d’obtenir des affichages individuels et personnalisés sur l’écran de contrôle tactile et le combiné d’instrumentation. Le tout avec touches au volant et commande vocale. Un véhicule 100 % performant et 100 % plaisir !

Laurent Fialaix

Un grand merci au parc automobile de BMW France

Fiche technique : BMW M440i xDrive Coupé

- Motorisation : 6 cylindres en ligne essence à technologie d’hybridation légère 48 V (11 ch/8 kW)

- Cylindrée : 2998 cm3

- Puissance nominale : 374 ch/275 kW à 5500-6500 tr/min

- Boîte de vitesses : automatique à 8 rapports

- Couple maximal: 500 Nm à 1900 – 5000 tr/min 0 à 100 km/h: 4,5 secondes /Vitesse maximale : 250 km/h

- Consommation en cycle mixte: 7,5-8,1 l/100 km

- Émissions CO2 en cycle mixte: 170-186 g/km; norme antipollution Euro 6d0 g/km

Tarif: à partir de 68400 euros TTC (modèle testé 84 840 € TTC)