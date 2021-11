Essai auto : BMW M4 Competition MxDrive Coupé

Les adeptes du constructeur allemand le savent : depuis 1986, M3 résonne comme un sigle légendaire chez BMW. Trente-cinq ans plus tard, la légende reste intacte ! Mieux, elle se perpétue. D’autant que, pour son arrivée en concessions, la nouvelle BMW X3 M Competition s’est accompagnée d’une puissante grande sœur, la M4 Competition…

C’est précisément celle-ci que nous avons voulu tester. Ce bolide, équipé du moteur 6 cylindres en ligne, le plus puissant jamais installé sur un modèle M, s’affichait (du moins sur le papier) comme un véhicule d’exception. Sans faire planer le mystère… on le confirme ! Un véritable bijou, tant par la conduite qu’elle permet que par son design sportif. Particulièrement dynamique, on a beaucoup aimé sa réactivité, à commencer par l’accélération de 0 à 100 km/h. Annoncée en 3,4 secondes, elle tient toutes ses promesses. Tout comme les performances de sa propulsion. Avec un intéressant Contrôle Dynamique de Stabilité (DSC) et même – pour la première fois – un dispositif antipatinage intégré et un système M Traction Control à dix positions. Mieux, on peut ajuster la transmission au terrain ou selon nos envies. Ainsi, difficile de résister à l’idée de tester le mode M xDrive 4WD Sport. Une nouvelle alternative inédite sur ce segment, et qui permet une conduite de type rallye avec dérapage contrôlé. Certes, tous les terrains ne le permettent pas, mais sur circuit, les sensations sont garanties ! Vous l’aurez compris, la BMW M4 Compétition M xDrive offre une excellente tenue de route. Et un confort de conduite sans pareil. À ce propos, on aime tout particulièrement la touche M Mode. Placée sur la console centrale, on peut grâce à elle régler l’intensité de la commande des systèmes d’aide à la conduite : en mode Road toutes les fonctionnalités sont activées, quand en mode Sport, elles avertissent sans agir.

Côté design ?

La belle émancipation du modèle par rapport aux BMW Séries 3 et 4 est notable. On apprécie notamment les grilles de calandre verticales avec doubles lamelles horizontales inédites et sans encadrement. La forte présence du PRFC (fibre de carbone) aussi, depuis les freins carbone-céramique M (disponibles en option) jusqu’au toit. Même les sièges sont concernés. Ceux de type baquet M Carbon (eux aussi en option) procurent un maintien latéral particulièrement appréciable. Enfin, parlons du dossier de banquette arrière rabattable, donc très pratique. Quant au reste de l’équipement intérieur, il allie parfaitement technologie et raffinement. Pas de doute, essayer la BMW M4 Competition M xDrive Coupé, c’est aussitôt l’adopter.

Laurent Fialaix

Fiche technique BMW M4 Competition MxDrive Coupé

Motorisation : 6 cylindres 3 litres M TwinPower Turbo, 510 ch, couple maximal : 650 Nm

Cylindrée : 2 993 cm3

Puissance nominale : 510 ch

Boîte de vitesse : automatique à 8 rapports Couple maximal/régime : 650 Nm 0 à 100 km/h : 3,4 secondes

Vitesse maximale : 250/290 km/h

Consommation en cycle mixte : 10-10,1 l/100 km

Émissions CO2 en cycle mixte : 227-230 g/km ; norme antipollution : Euro 6d 0 g/km

Tarif : à partir de 110 150 euros TTC