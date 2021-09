Essai auto : BMW iX XDrive50 100% vert

La nouvelle BMW iX vise à incarner, selon son constructeur, "une vision novatrice du SAV" (pour Sports Activity Vehicle). Proposée en 100 % électrique, elle sera disponible dès novembre dans une version xDrive40, ainsi qu’une très belle et premium xDrive50 sur laquelle nous avons souhaité nous arrêter ce mois-ci. Avec ses 523 ch (385 kw) et son autonomie de 630 km, la BMW iX xDrive50 s’annonce pleine de promesses. Et d’innovations. Sécurité et dynamisme semblent garantis (et même optimisés), notamment grâce à sa transmission intégrale électrique, ses amortisseurs progressifs à pilotage électronique, et sa batterie logée en position basse dans le plancher. Résultat : le centre de gravité est abaissé et l’agilité surmultipliée.

Outre les performances de conduite dynamique et sportive de ce modèle, on aime aussi le système intégré de chauffage et de refroidissement avec fonction pompe à chaleur pour l’intérieur, la batterie et le groupe motopropulseur. Avec une très appréciable gestion préventive de la température pour optimiser l’efficience de la recharge. Quant à son design, pas de doute, ce nouveau modèle allie luxe et modernité. Fort d’une ligne résolument sportive et parfaitement épurée, tout ici s’inscrit dans la précision et le raffinement jusqu’aux plus petits détails. C’est le cas de la double calandre BMW, quasi occultée : sa surface incorpore des caméras et des capteurs radars.

Dans l’habitacle

Des espaces larges – accentués par l’absence de tunnel central – offrent tout le confort possible aux passagers. Tout comme les sièges de conception nouvelle et leurs appuie-têtes intégraux. N’oublions pas la superbe console centrale conçue dans l’esprit d’un meuble haut de gamme. Luxe certes, mais bien-être avant tout. A fortiori pour le conducteur qui bénéficiera d’un cockpit parfaitement bien pensé, et de la technologie la plus innovante, notamment avec un nouvel affichage BMW Curved Display. On craque aussi sur l’incroyable sonorité spécifique du véhicule.

La fonction BMW IconicSounds Electric enrichit pour l’occasion son répertoire acoustique de nouvelles variantes, fruit d’une collaboration de BMW avec le grand compositeur de musiques de films Hans Zimmer. À noter enfin que de nombreuses options et trois intérieurs différents sont proposés. Une bonne opportunité pour personnaliser selon ses goûts et ses habitudes ce SAV vraiment pas comme les autres. Bref, tous ces éléments, parmi bien d’autres, devraient sans nul doute ravir les fidèles de la marque, les admirateurs de SAV, mais aussi les plus fervents défenseurs d’une mobilité durable. En effet, le constructeur s’est fait fort d’alimenter la production de la BMW iX à 100 % avec de l’énergie verte, tout en assurant le contrôle de l’extraction des matières premières et en sélectionnant des matériaux quasiment tous naturels et recyclés. Un (très) bon point de plus à son actif.

Laurent Fialaix

Fiche technique BMW iX xDrive50

- Motorisation : 385 kW (523 ch), 765 Nm

- Puissance : 523 ch au total pour les 2 moteurs électriques

- Boîte de vitesses : automatique

- Batterie : lithium ion, 105,2 kWh (capacité brute : 111,5 kWh).

- Autonomie : jusqu’à 630 km Temps de recharge : 10 à 80 % en 35 minutes à 200 kW 0 à 100 km/h : 4,6 secondes

- Vitesse maximale : 200 km/h.

- Consommation d’électricité combinée (WLTP): 19,8 - 23 kWh/100 km

- Émissions CO2 combinées : 0 g/km.

- Tarif: à partir de 103 500 € (BMW iX xDrive40 à partir de 86 250 €)