Espace Auto-Entrepreneur, la plateforme de création des micro-entreprises

3 étapes pour créer sa micro-entreprise

Avec Espace Auto-Entrepreneur, il est possible de créer une société en seulement trois étapes et en moins de 15 minutes. L’inscription se fait via un formulaire dématérialisé et simplifié, directement en ligne. Vous devrez alors vous présenter en communiquant vos informations personnelles. Il vous faudra aussi réaliser la description de votre micro-entreprise et choisir le domaine, ainsi que la nature de l’activité, sans oublier de mentionner la date de début d’activité envisagée. Viendra ensuite le temps d’indiquer vos coordonnées, avant de pouvoir valider la création de votre société et être auto-entrepreneur.

Une fois le formulaire rempli, le dossier sera traité par les formalistes sous 24 heures. Suite à cela, vous aurez accès à la plateforme, aurez accès aux outils de facturation et de gestion au quotidien mis à disposition par Espace Auto-Entrepreneur. À noter que le dossier de création d’auto-entreprise sera directement et automatiquement transmis au Centre des formalités des entreprises dont vous dépendez.

Se lancer avec l'espace auto-entrepreneur ?

Passer par Espace Auto-Entrepreneur pour lancer sa propre société présente de multiples avantages. La plateforme a, tout d’abord, été pensée par des personnes lançant leur activité elles-mêmes. L’utilisation n’en est donc que simplifiée et plus intuitive. Par ailleurs, que l’on souhaite devenir auto-entrepreneur, qu’on cherche à modifier le statut de sa société ou qu’on veuille la fermer, un accompagnement personnalisé est proposé. Les démarches sont ainsi facilitées et l’assistance permet d’obtenir des réponses rapidement en cas de doute ou de problème. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, un professionnel sera toujours joignable par mail ou par téléphone, sept jours sur sept.

Devenir un auto-entrepreneur ?

Devenir micro-entrepreneur, c’est profiter des avantages liés à l’auto-entreprise. Être son propre chef, c’est gérer seul ses obligations. Et lorsqu’on lance sa société, cela revient à tenir un livre des recettes et des dépenses, mais aussi à éditer des factures et déclarer son chiffre d’affaires. Or, Espace Auto-Entrepreneur vous permet de gérer tout cela directement depuis la plateforme, via votre compte. Le statut de micro-entrepreneur est, quant à lui, un régime ouvert à tous et s’adresse même aux salariés. Tout le monde a ainsi l’opportunité de cumuler divers revenus. Rien ne vous empêchera donc d’exercer votre passion de la photographie, tout en étant commerçant ou étudiant. Et dernier avantage de devenir micro-entrepreneur, ce statut permet d’obtenir une exonération de la TVA sous certaines conditions. Les charges sociales sont aussi relativement faibles, ce qui représente un avantage pour garantir la rentabilité et la performance d’une entreprise naissante. Leur montant est calculé en fonction du chiffre d’affaires et revient à 12,8 % de celui-ci pour les activités liées aux marchandises et à 22 % pour les autres.

Conditions pour devenir micro-entrepreneur

Que l’on choisisse de passer par Espace Auto-Entrepreneur ou non, les démarches pour créer une auto-entreprise restent plutôt simples en comparaison à une société classique. Il faut néanmoins respecter certains critères, qui sont les suivants :