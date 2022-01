Epargner en ligne avec un courtier en bourse, nouvelle tendance ?

Quelles sont les épargnes possibles en ligne ?

Tout comme l’épargne classique dans les banques traditionnelles, l’épargne en ligne propose des produits pouvant être réglementés ou non. Une épargne réglementée concerne tous les produits de placement qui respectent les conditions et les règlements déterminés par la législation. L’administration détermine le taux de rémunération, ce qui signifie que celui-ci n’est pas libre. Les produits d’épargne classés dans cette catégorie concernent notamment le livret d’épargne populaire ainsi que le livret A.

Quant à l’épargne classée non réglementée, celle-ci offre des conditions de rémunération qui sont fixées préalablement par les banque et courtier en ligne. Ces derniers peuvent proposer des placements ainsi que des conditions d’accès libres. Elle a également le droit de définir le taux de rémunération qui leur est propre. Bien qu’ils soient intéressants, les livrets non-réglementés offrent généralement un taux faible par rapport aux livrets classiques.

Quel est le rôle d’un courtier en bourse ?

Étant un expert du domaine de la finance, un courtier en bourse aide les particuliers à mener à bien leur investissement sur les marchés financiers. Travaillant en tant qu’intermédiaire financier, le courtier en Bourse met ses compétences au service d’un investisseur qui souhaite réaliser un investissement en bourse. Les courtiers en ligne proposent aussi des services comme un suivie de l’évolution de l’actualité boursière.

La principale mission d’un courtier en bourse réside sur l’accompagnement de son client au niveau de la passation d’ordres en Bourse. Son rôle est aussi de fournir à ce dernier des outils permettant d’améliorer la gestion de son portefeuille de valeurs boursière. Les prestations proposées par ce professionnel de la finance sont variées. Il existe des courtiers Bourse qui offrent des produits financiers multiples. Ces derniers permettent aux clients de diversifier leurs portefeuilles boursiers. Certains courtiers en ligne proposent des produits et services sophistiqués, qui sont uniquement réservés à l’investissement en bourse en ligne. Solliciter les services d’un courtier en bourse représente donc un atout, en particulier pour les investisseurs actifs qui souhaitent optimiser leur investissement via différentes stratégies de gestion.

Comment un courtier en ligne va vous accompagner ?

Le courtier en ligne a le même rôle qu’une banque classique. Il permet aux investisseurs de faire un investissement en bourse de façon autonome en achetant et vendant des produits en Bourse. Avec un courtier en ligne, les particuliers peuvent aussi vendre et acheter des produits dérivés qui ont comme sous-jacent un indice boursier ou une action par exemple.

Toutes les activités de courtage s’effectuent en ligne. Cela facilite le traitement des opérations de tous les clients. Permettant un accompagnement rapide mais qui reste fiable, le courtier en ligne offre ainsi un gain de temps. Il met également à la disposition des clients des simulateurs et outils d’aide à la décision en ligne pour optimiser les investissements boursiers.

Un courtier en ligne, est-il gage de meilleurs rendements ?

Les outils de trading et les supports pédagogiques proposés par le courtier en ligne se montrent souvent innovants. De plus, les frais pratiqués par un courtier en ligne sont généralement inférieurs comparés aux tarifs des banques classiques. Ils n’incluent généralement pas de frais de garde et de frais annexes pour les services optionnels. Ces derniers sont proposés gratuitement. Le courtier en ligne facture uniquement les frais de courtage. Les particuliers peuvent ainsi bénéficier d’outils professionnels à petit prix mais qui ne garantissent pas nécessaire de meilleurs rendements.