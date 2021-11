Entreprises : faites le choix d'un matériel médical de qualité pour les salariés

Des impératifs de sécurité à respecter

Dans de nombreux secteurs d’activité, les risques d’accidents du travail ne sont pas à mésestimer. L’employeur demeure le seul garant de la sécurité comme de la santé des salariés. Pour cela, il est important de prendre des mesures préventives efficaces en s’équipant avec du matériel adapté. Parmi les éléments dont l’usage est le plus fréquent, on peut évoquer les trousses de secours, les armoires à pharmacie (à compléter et mettre à jour régulièrement) ainsi que le matériel de premiers secours qui permettra de réagir immédiatement en cas d’accident. Tous ces équipements doivent être à la disposition des salariés, en particulier dans les secteurs sensibles comme l’agroalimentaire ou l’industrie chimique. L’ensemble de ces articles médicaux est à retrouver sur Securimed , un spécialiste reconnu de la santé au travail.



Un matériel fiable pour répondre aux urgences

Les nouvelles réglementations obligent aujourd’hui les entreprises à s’équiper en conséquence en matière de matériel médical. Depuis le 1er janvier 2021, il est obligatoire qu’un défibrillateur cardiaque soit accessible au sein des établissements recevant du public (ERP) de catégorie 4, ayant une capacité d’accueil inférieure à 300 personnes. Le défibrillateur automatisé externe ou DAE est l’accessoire le plus efficace pour intervenir lorsqu’une personne fait un arrêt cardiaque. Chaque année, entre 40 000 et 50 000 décès surviennent dans l’Hexagone par manque des premiers secours face à un accident cardiaque. Un DAE de qualité peut être utilisé par tout un chacun sans formation médicale afin d’administrer un choc électrique en mesure de relancer l’activité cardiaque dans l’attente des secours. En 2022, la loi va évoluer pour rendre ces équipements obligatoires dans les ERP de catégorie 5.

Des équipements variés disponibles

Dans le monde professionnel, il est impératif de se procurer des accessoires et des produits adaptés provenant des meilleurs fournisseurs. Une société spécialisée dans le secteur de la distribution d’articles de premiers secours est à contacter en priorité pour les entreprises. Elle sera à même de fournir des trousses et armoires à pharmacie dont le contenu peut être personnalisé en fonction des risques propres à chaque secteur d’activité. Les plus grands groupes ont accès à plus de 5 000 références et assurent des livraisons en moins de 48 heures partout en France.Pour les chefs d’entreprise, la question de la sécurité au travail ne doit jamais être négligée. En s’équipant avec du matériel médical de qualité, il est possible d’assurer la santé des salariés sur le lieu de travail et de diminuer les risques d’accidents graves.