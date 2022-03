Entreprise : retour espéré à la vie normale

La fin des restrictions

Après deux années de pandémie et de restrictions, un retour à la vie "normale" semble enfin se dessiner. En effet, le 21 février dernier a sonné la fin du télétravail et, depuis lundi 14 mars, le port du masque en intérieur n’est plus une mesure obligatoire. Néanmoins, ce retour à la vie "d’avant" n’est pas apprécié par tout le monde de la même façon. Si, aux prémices de la crise, la grande majorité des Français a mal vécu le télétravail imposé – synonyme d’isolement et de rupture des liens sociaux – ils sont, aujourd’hui, 90% à souhaité maintenir une alternance entre présentiel et distanciel (étude Upfeel, mars 2022).

Joie et prudence

Par ailleurs, si certains collaborateurs n’appréhendent pas du tout leur retour sur site, pour d’autres, il est source d’anxiété. En effet, des travailleurs évoquent l’angoisse, au bureau, de devoir consentir à des efforts liés à la vie sociale et collective de l’entreprise. Le monde du travail ne retrouvera pas sa forme originelle et, plus que jamais, s’adapter aux enjeux du travail hybride représente une épreuve pour les managers et les directions. Stéphane Huet, Directeur Général Dell Technologies France, explique : "Nous avons maintenu nos bureaux ouverts, tout en privilégiant le télétravail. La levée des restrictions, dont la fin du port du masque obligatoire et des distanciations sociales, a été accueillie avec enthousiasme car elle permet de retrouver la dimension sociale et la collaboration des équipes en présentiel, tout en échangeant plus facilement de manière informelle".