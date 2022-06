Entre les DPO internes ou mutualisés et les DPO externes, des vécus différents

Les profils des DPO ? De plus en plus diversifiés, d’après l’étude 2022 sur l’évolution de la fonction menée par le ministère du Travail et la Cnil : tous ne viennent pas du droit ni de l’informatique. Près de la moitié arrivent de l’administratif, de l’audit ou de la finance. C’est 12 points de plus qu’en 2019. Il appartient aux responsables de traitements et sous-traitants, ensuite, de leur fournir toutes les ressources nécessaires pour se former. En pratique, pourtant, un tiers des DPO internes et mutualisés n’a suivi aucune formation RGPD ou Informatique et Libertés depuis 2016 (+ 7 points depuis 2019). C’est un peu mieux du côté des DPO externes, qui sont 76 % à avoir suivi des formations au cours des six dernières années.

Cependant, dans l’ensemble (69 %), les DPO internes et mutualisés déclarent rencontrer peu ou pas de difficulté pour comprendre et traduire le RGPD sur le plan opérationnel, même si certains exercent leur fonction à temps partiel, en plus d’une autre (78 %). Ils sont presque 9 sur 10 à trouver leur fonction utile, et 54 % à se dire satisfaits ou très satisfaits de l’exercice de leur fonction. Les DPO externes, encore une fois, semblent mieux lotis : 81 % d’entre eux sont heureux dans leur métier.

L’enquête a été réalisée entre septembre et octobre 2021 auprès de 1 811 DPO : 1 306 internes, 248 mutualisés, 257 externes.

Olivia Fuentes