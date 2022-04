Entre IA et big data, les learning management system évoluent

Le collaborateur acteur

Pour Hugues Moysan, Directeur Solution Produits, Cornestone, les LMS doivent répondre à trois enjeux. Le premier relève de leur essence même. Initialement, le LMS se positionnait sur la formation classique sans s’attacher particulièrement au sujet des compétences. Or aujourd’hui, il est indispensable de prendre en compte leur développement. Un autre enjeu réside dans le changement de la personne adressée : le LMS doit aussi répondre aux besoins de formation des collaborateurs et leur permettre d’être acteurs de leur carrière. Hugues Moysan souligne d’ailleurs que "le collaborateur doit être repositionné au centre du processus". Enfin, le dernier point concerne le contenu qui doit être pertinent, efficient et adapté à l’apprenant, notamment les modalités et la durée de la formation.

Des partenariats indispensables

Associer le besoin de développement de compétences avec les offres de formation est indispensable pour permettre aux collaborateurs de s'épanouir au sein de leur entreprise. Pour ce faire, Cornerstone a mis en place des accords avec plus d’une cinquantaine de partenaires "afin de s’adapter à tout type d’apprenant". Pour proposer des contenus diversifiés, il s’agit de faire correspondre des solutions complémentaires et adaptables aux LMS existants, notamment sur les sujets relatifs au sens du travail en entreprise et des compétences comportementales, de plus en plus demandées par les collaborateurs. Chaque LMS doit être en mesure de répondre aux demandes en rapide learning (micro-learning), gamification (escape game et serious games), ancrages mémoriels, ou encore e-doing.

Enfin, le LMS doit pouvoir s’appuyer sur l’intelligence artificielle. Un pari pris par Cornerstone qui a fait, en 2020, l’acquisition de Clustree, pionnier du big data et de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. D’ailleurs, pour le directeur solution produits, "avoir intégré l’IA dans les objectifs de formation nous a permis de pouvoir faire les bonnes recommandations à l’apprenant afin de développer ses compétences".