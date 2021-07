Enerlis accélère son développement

"Grâce à son approche globale des enjeux, son savoir-faire unique dans le déploiement de solutions innovantes, Enerlis souhaite prendre une part de responsabilité croissante pour relever le défi de la transition et de l’efficacité énergétiques, et contribuer à la décarbonation des territoires". Le 6 juillet, lors d'une conférence de presse, Aurélie Gaudillère a annoncé que le groupe dispose dorénavant de trois leviers pour accélérer son développement et devenir ainsi un acteur majeur du nouveau monde énergétique, un contributeur actif à la neutralité carbone des territoires.

Les leviers de développement

Le renforcement de la stratégie d’intégration de nouvelles expertises constitue le premier levier de développement. Aujourd’hui, Enerlis propose un panel de solutions allant de la rénovation énergétique à la production. Par ailleurs, le groupe vient de créer en complément deux sociétés, l’une dédiée à la fourniture de carburant hydrogène décarboné aux collectivités, l’autre à une offre de compensation carbone pour ses clients et pour ses propres activités.

La deuxième évolution concerne le développement international de l’entreprise. Enerlis est déjà présent sur toute la France, DROM compris, avec ses treize agences. Le groupe souhaite désormais se déployer en Europe, avec une première filiale implantée en Espagne pour développer l’activité solaire, et d’autres implantations sont à l’étude, en Italie ou en Scandinavie.

Enfin un accent particulier sera mis sur l'aspect financier. Pour pouvoir assurer et financer son développement tout en étant capable de saisir des opportunités de croissance externe, Enerlis ouvre son capital à un fonds d’investissement. Les trois fondateurs associés, qui détiennent l’intégralité du capital aujourd’hui, souhaitent ainsi céder une part minoritaire du capital de la société, et ont mandaté la banque Rothschild pour les accompagner. L’objectif de cette PME : atteindre 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030.