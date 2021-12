Energisme développe l’intelligence énergétique grâce à la donnée

La transition énergétique qui doit s’accélérer pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris de 2015 (COP 21), passera nécessairement par la transition numérique. Dans ce cadre, l’exploitation efficiente de la donnée émerge comme l’une des clés de la réussite. Cependant le défi est immense car traiter de manière centralisée des volumes exponentiels de données hétérogènes, massives, en continu ou bien en temps réel reste très compliqué et très peu d’acteurs disposent de la technologie pour relever ce défi. Energisme, en tant que pur éditeur de logiciel, est le seul acteur du marché à avoir développé N’Gage, une solution complète de management énergétique pour accompagner et piloter les actions d’efficacité énergétique. N’Gage est conçu pour évoluer dans des environnements complexes en s’appuyant sur une puissante infrastructure sécurisée qui permet l’acquisition et le traitement de données massives et hétérogènes arrivant en continu. Totalement interopérable, grâce à sa librairie dynamique de CODEC, N’Gage collecte tous types de données de diverses sources ayant divers protocoles de transmission dont les ERP, CRM, GMAO, BMS, "open data", automates, capteurs IoT, BIM, BOS, fichiers plats et bien d’autres encore et en aval avec tous types de logiciels. Grâce à une écoute proactive de nos partenaires et clients et malgré une maturité encore très disparate quant aux enjeux de performance énergétique, nous avons compris que la réponse ne réside pas dans une série d’actions juxtaposées mais dans la mise en place d’une démarche structurée d’efficacité énergétique. Nous avons, avec nos partenaires, fait évoluer N’Gage pour accompagner nos clients communs à chaque étape de ce processus.

Une approche adaptée à une démarche progressive et pérenne

N’Gage est une offre modulable composée d’un premier socle fonctionnel auquel s’ajoutent des applications pour accompagner nos clients pas à pas en commençant par les actions les plus simples pour aller vers des actions de plus en plus complexes. Grâce à son socle fonctionnel, N’Gage permet de disposer d’une vue d’ensemble permettant depuis une interface unique, d’analyser et de piloter l’ensemble des consommations d’énergie et de fluides. Avec ce premier niveau d’analyse, les acteurs s’engagent dans le processus et peuvent déjà prendre les décisions pertinentes et mettre en oeuvre les plans d’action adaptés et générateurs d’économies significatives. Au socle fonctionnel, est rattaché un ensemble d’applications unitaires dont l’évolution est pensée conjointement avec nos partenaires. À ce jour, parmi les applications les plus significatives, nous comptons le "Décret Tertiaire", les "Mesures GCT-GTC", "CPE et engagements", les "Énergies renouvelables", "RSE", l’éclairage public, l’Irve, un module dédié aux process industriels.

N’Gage s’appuie sur une infrastructure sécurisée pour acquérir et traiter des données massives et hétérogènes en continu.

Des applications pour répondre à vos besoins spécifiques

L’application "Décret Tertiaire" permet, comme son nom l’indique, la mise en conformité avec les objectifs et obligations de contenus dans le décret. Les utilisateurs calculent facilement les situations de référence imposées par la loi, établissent les objectifs et l’échéance à atteindre pour chaque indicateur et enfin suivent l’impact des actions sur la progression de leur trajectoire énergétique.

L’application "Mesures GTB – GTC" permet d’exploiter tout le potentiel des GTB, souvent sous-exploitée. Avec N’Gage, toutes les GTB sont monitorées en un seul et même endroit. La prise de commande à distance se fait à l’échelle de tout leur parc entier. L’impact de tout nouveau paramétrage peut donc être vérifié et mesuré rapidement. Les clients sont déjà prêts pour répondre au décret BACS.

L’application "Énergies renouvelables" permet aux utilisateurs de collecter les données de production, d’injection, voire d’autoconsommation. À partir de ces données, ils obtiennent alors des analyses ciblées par installation ou pour leur ensemble, la reconstitution du COP, le niveau d’autoconsommation, le soutirage économisé et les économies financières réalisables et réalisées, les émissions de GES évitées, l’optimisation du dimensionnement pour couvrir la courbe de

charge et éviter les surinvestissements…

L’application "CPE et Engagements" aide à maîtriser les engagements des Contrats de Performance Énergétique (CPE). Ce module permet d’intégrer, pour chaque site, différents types d’engagements définis notamment par un niveau de performance énergétique de chaleur, de froid, d’éclairage…), un indicateur de mesure de la performance atteinte et, pour les engagements liés à des Contrats de Performance Énergétique (CPE), différents seuils d’intéressement pour évaluer les

résultats d’un point de vue financier.

L’application "RSE" permet un reporting en fournissant des tableaux spécifiques pour le GRESB, l’EPRA et ainsi que les indicateurs clés concernant le bilan carbone GES, sans oublier le suivi des déchets. N’Gage permet aux entreprises de se benchmarker en intégrant des données de l’OID et du GRESB et de poursuivre leur course à la sauvegarde de la planète.



Energisme au coeur d’un écosystème qui crée de l’intelligence collective

Bien que nous travaillions avec des clients évoluant sur l’ensemble des secteurs d’activité, nous avons créé un écosystème unique et puissant comprenant des fournisseurs d’énergie, des opérateurs de maintenance, des facilty managers des fabricants d’IoT, des intégrateurs de GTB et de nombreux bureaux d’études. Nous sommes convaincus que l’intelligence doit être collective et collaborative si nous voulons obtenir des résultats concrets avec un impact fort. Nous avons conçu N’Gage pour cela.

Thierry Chambon, directeur général d'Energisme