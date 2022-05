En 2021, les activités de contrôle de l’AFA ont rebondi

L’activité de l’Agence française anticorruption en 2021 fut riche. L’autorité dévoile, dans son rapport annuel présenté le 20 mai, ses chiffres clés des douze derniers mois. Trente-quatre nouveaux contrôles et examens préalables ont été engagés l’année passée, contre 30 en 2020. Au total, depuis sa création, l’agence a réalisé 159 contrôles. Elle a également reçu et traité près de 205 signalements. En parallèle, l’AFA a participé à de nombreux travaux : élaboration de guides et d’une cartographie du risque national de corruption, actualisation et enrichissement du référentiel anticorruption français, diversification des outils de sensibilisation avec le développement d’un support numérique de formation, etc. Les efforts de l’agence ont payé : elle remarque une adhésion croissante des acteurs à la conformité, ce qui démontre une meilleure prise en compte par la société économique des risques de corruption.

Le rapport d’activité vient aussi dresser un premier bilan du Plan national pluriannuel de lutte contre la corruption élaboré pour la période 2020-2022, comme prévu par la loi Sapin 2. Ce dernier constitue un socle de réflexion pour la préparation du futur nouveau plan couvrant la période 2023-2025.

Anaëlle Demolin