Emmanuel Ronco et ses collaborateurs rejoignent Eversheds Sutherland

Après avoir renforcé son équipe financement de projets, Eversheds Sutherland fait grossir les rangs de son département IT/IP/Privacy avec l’intégration d’un trio en provenance du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Accédant à l’association, Emmanuel Ronco officiera aux côtés de Gaëtan Cordier et de Vincent Denoyelle, les deux autres associés de la pratique. Les collaborateurs Édouard Burlet et Killian Lefèvre intègrent également cette équipe à présent composée de dix avocats.

Membre des barreaux de Paris et New York, Emmanuel Ronco conseille de grands groupes et des sociétés françaises ou internationales parmi lesquels on compte Accor, BNP Paribas, Lavazza et Alstom. Il accompagne sa clientèle dans le cadre d’opérations impliquant des transferts de technologie, une valorisation et une monétisation de leurs actifs incorporels, la gestion des risques liés à la cybersécurité et des questions de protection des données personnelles. Ayant développé un savoir-faire transversal, l’avocat intervient dans des dossiers de M&A et de droit de la concurrence qui impliquent notamment des carve outs, des joint-ventures, des accords de partenariats stratégiques, de développement ou de distribution. Fort de sa culture internationale, Emmanuel Ronco entend travailler en étroite collaboration avec les bureaux implantés au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. Avocat depuis 2004, il a commencé sa carrière chez Herbert Smith Freehills puis a intégré Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en 2007 où il a exercé plus de quatorze ans avant de rejoindre Eversheds Sutherland.

Aux côtés d’Emmanuel Ronco depuis qu’ils exercent en tant qu’avocats, Édouard Burlet et Killian Lefèvre sont des spécialistes de la propriété intellectuelle, du numérique et de la protection des données personnelles. Ils opèrent également tous les deux dans le cadre d’opérations transactionnelles telles que les fusions-acquisitions ou les joint-ventures, pour les questions liées aux technologies et à la conformité par exemple. Ces trois arrivées coïncident avec le positionnement stratégique du bureau de Paris dans le secteur des TMT (technologies, médias et télécommunications) pour lequel Vincent Denoyelle vient de prendre la tête du secteur des médias et réseaux sociaux sur le plan international.

Léna Fernandes