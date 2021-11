Emmanuel Macron. Ce qu'il faut retenir de son allocution du 9 novembre

Toujours pas de vaccination obligatoire : La vaccination obligatoire n'est toujours pas décrétée. S'adressant aux 6 millions de non vaccinés, Emmanuel Macron a fait appel au civisme et à la responsabilité : "Ce soir, mon premier message est un appel à l'esprit de responsabilité aux six millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Une personne vaccinée a 11 fois moins de chance de se retrouver à l'hôpital en soins critiques. Vaccinez-vous pour vous protéger".

Troisième dose : Le président de la République n'a pas évoqué le terme de troisième dose et a préféré parler de campagne de rappel. Selon lui, "il faut l'accélérer", notamment pour les personnes vaccinées il y a plus de six mois. Dès début décembre, une campagne de rappel sera lancée pour les 50-64 ans. A partir du 15 décembre, il faudra justifier d'un rappel pour prolonger le passe sanitaire.

Règles en vigueur maintenues : Le port du masque à l'école, les gestes barrière et le passe sanitaire sont maintenus jusqu'à nouvel ordre. A moyen terme, les règles feront l'objet d'une adaptation territoire par territoire en fonction de l'évolution de l'épidémie.

Prêts garantis par l'Etat : Les PGE sont prolongés jusqu'à juin 2022.

Assurance chômage : "À partir du 1er décembre, il faudra avoir travaillé au moins six mois dans les deux dernières années pour pouvoir être indemnisé". En outre, se reposant sur le fort nombre de postes non pourvus, le président de la République a annoncé que les demandeurs d'emploi en recherche active verront leurs allocations suspendues s'ils refusent un emploi. Rien n'a été précisé sur le nombre de refus et la nature de l'emploi.

Energie : Emmanuel Macron a mentionné la hausse du prix du gaz ou de l'électricité. Pour ne "pas dépendre de l'étranger" et "atteindre la neutralité carbone", il a annoncé la "relance de la construction de réacteurs nucléaires". Les énergies renouvelables feront également l'objet d'un plan d'investissement.

France 2030 : L'allocution a également été l'occasion pour le chef de l'Etat de mentionner le plan d'investissement France 2030 crédité de 30 milliards d'euros. Celui-ci avait été rendu public le 12 octobre.

Universalisme : Le discours s'est clôturé par une mise en garde contre toute forme de "dogmatisme", "d'obscurantisme" et de "nationalisme". La France se targue, selon Emmanuel Macron, "d'assurer sa part d'universel".