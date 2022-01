Ellipse Avocats renforce son bureau bordelais

Cabinet spécialisé en droit du travail et des relations sociales, Ellipse Avocats dispose de bureaux dans sept villes françaises. Avec l’arrivée de Pierre-Louis Ducorps en tant qu’of counsel et l’association de Lucie Jechoux, son guichet bordelais compte désormais une vingtaine de professionnels dont six associés. Ensemble, les deux avocats travailleront au sein du nouveau pôle de l’enseigne dédié au secteur du transport et de la logistique dont la nouvelle associée prend les rênes.

Lucie Jechoux accompagne les groupes et les entreprises dans leur gestion des relations de travail, tant en conseil qu'au contentieux. Elle intervient plus particulièrement dans le secteur du transport et de la logistique ainsi que dans des contextes de croissance et de changement des entreprises. Titulaire du DJCE et du master 2 en droit des entreprises et fiscalité de l’université Montesquieu, Lucie Jechoux est inscrite au barreau de Bordeaux depuis 2015. Elle exerce depuis cette date pour Ellipse Avocats. Avocat depuis une quarantaine d’années,

Pierre-Louis Ducorps dispose d’une solide expérience en droit du travail et notamment sur ses aspects judiciaires. Ainsi, il conseille et défend des entreprises dans le cadre de conflits liés aux relations de travail. L’avocat a développé lui aussi un savoir-faire spécifique au secteur du transport et de la logistique. Membre du barreau bordelais depuis 1980, Pierre-Louis Ducorps a réalisé l’ensemble de sa carrière chez KPDB Avocats avant de rejoindre Ellipse Avocats le 1er janvier dernier. Il est diplômé d’une maîtrise en droit du travail de l’université Panthéon Assas.

Léna Fernandes