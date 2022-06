Ekipe Avocats se déploie en région

Concrétiser par une association une collaboration de longue date. C’est ainsi que s’entend l’intégration de l’avocat niçois Robert Chemla au sein d'Ekipe à Paris. ˝S’il est certain que le travail sur nos dossiers se trouve enrichi par les échanges que nous pouvons avoir, chacun dans nos spécialités, il est aussi certain que la qualité de vie au cabinet s’en trouve encore plus agréable, explique l’intéressé. Et ce, d’autant plus que le travail en équipe a toujours été ma façon d’exercer mon métier.˝ Le nouvel associé d’Ekipe Avocats travaille en effet depuis plus de quarante ans dans sa propre boutique, qu’il a conçue avec plusieurs confrères. C’est à présent aux côtés de son fils, Philippe Chemla, et de Kevin Bouleau qu’il poursuit son activité, liant ainsi Paris à Nice et le droit social au droit commercial.

Robert Chemla s’occupe essentiellement de contentieux, traite les litiges commerciaux des entreprises qu’il accompagne, parfois depuis plusieurs dizaines d’années. Des marques comme Panini, Heineken France ou encore les cinémas Pathé Gaumont lui confient certains de leurs dossiers contentieux. Installé à Nice depuis le début de sa carrière en 1978, il plaide fréquemment au tribunal de commerce de Paris. Il conseille également ses clients en matière de droit des entreprises lors de la rédaction de baux commerciaux ou la négociation de contrats par exemple.

De leur côté, les deux associés d’Ekipe Avocats ont bâti leur structure autour du droit social, matière phare du cabinet, auquel ils ont ajouté une dimension en droit pénal (notamment du travail) et commercial. L’arrivée de Robert Chemla au sein de l’association renforce ce positionnement et permet un accompagnement plus complet des entreprises. ˝Le droit social est lié au droit commercial puisque dans de nombreuses hypothèses, telles que les licenciements économiques à la suite d’une rupture brutale des relations commerciales, les contentieux en requalification ou encore la concurrence déloyale, les compétences juridiques sont entremêlées˝, commente Kevin Bouleau. ˝Notre métier d’avocat nécessite que les compétences soient transversales, ajoute Robert Chemla. Nos clients, notamment les PME, ont besoin de conseils qui sont capables de les accompagner en liant plusieurs pans du droit.˝ Ekipe Avocats, fondé en juillet 2020, approfondit encore un peu plus ce positionnement.

Pascale D'Amore