Efficacité énergétique : combiner la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’usage

Décideurs. Comment définir le métier et les spécificités de Sobre Energie ?

Sylvie Merran-Ifrah. Nous occupons sur le marché une place à part car nous avons pour ambition de conjuguer à la fois la maîtrise d’ouvrage et celle des usages pour atteindre l’efficacité énergétique et s’acheminer vers la sobriété. Notre offre est tout d’abord digitale. Comme la plupart des offres existantes sur le marché, notre plateforme collaborative SaaS Data M.A.R.C (pour Management Alerte Rapport Communications) collecte et centralise l’ensemble des données énergétiques et patrimoniales des sites d’un parc immobilier, mesure les actions engagées ainsi que leurs résultats. Avec la mesure, les impacts sont vérifiés et le mode collaboratif est activé. Mais une plateforme de management énergétique, seule, ne peut pas tout faire ! On est passé d’une liste de fonctionnalités au besoin multidimensionnel. Nous mettons au coeur de notre offre un enchaînement de trois compétences phares autour de la data, de l’Energy management et de l’engagement, qui recouvre la formation et la communication. Ces compétences assurent pour les entreprises comme pour les territoires, une qualité de prestation dans le temps. Le métier se construit sur ces trois principaux piliers d’intervention pour progresser dans une boucle d’amélioration continue, d’autant plus exigée par le décret tertiaire qui préconise une réduction de 40 % des consommations énergétiques d’ici à 2030 (et ensuite jusqu’à 60 % en 2050) pour les parcs tertiaires de plus de 1 000 m2

Comment alors aidez-vous concrètement les entreprises et les territoires ?

L’efficacité énergétique et plus largement la sobriété, sont des trajectoires. Il est donc essentiel de bien suivre celles des baisses de consommation vers les objectifs identifiés et fixés. Pour cela, le décret tertiaire est fondamental car il constitue un moteur puissant du changement. Enfin, nous gardons en point de mire, les résultats : notre métier, c’est de réduire les consommations énergétiques, diminuer l’empreinte carbone. La notion de contrat de performance partagée est tout à fait compatible avec ce modèle.

Comment définir des plans d’actions efficaces, avec des résultats ?

C’est toute la question énergétique aujourd’hui : le passage à l’acte et des résultats tangibles ! En premier lieu nous ne considérons pas le parc immobilier comme un seul bloc. Nous déterminons une cartographie et identifions les différents profils énergétiques existant : les bâtiments les plus énergivores sur lesquels nous pouvons faire des économies importantes et puis les autres. Nous appliquons la fameuse Loi de Pareto, adaptée aux consommations à l’échelle du parc immobilier : 20 % des bâtiments sont responsables de 80 % des consommations. Avec Le Pareto by Sobre, nous identifions les bâtiments les plus énergivores et menons les actions prioritaires dont les impacts seront les plus significatifs sur l’ensemble du parc.

Il y a aussi les équipes techniques à engager ?

En effet, nous devons également veiller à l’implication et l’engagement des équipes techniques. À cela plusieurs raisons : ils n’ont pas le temps, peuvent considérer que l’efficacité énergétique est secondaire, ne fait pas partie de leur fiche de poste ou ils ne sont tout simplement pas formés. Finalement c’est aussi une évolution de leur métier que d’inscrire dans leurs actions techniques l’efficacité énergétique et la digitalisation. Il faut savoir les accompagner et les former à ces nouvelles approches. C’est pour cela que nous avons un programme de formation, la Sobre Academy, pour permettre aux référents techniques d’être à la pointe des outils de pilotage énergétique, comme notre plateforme collaborative SaaS Data M.A.R.C. Nous proposons aussi toute une série de webinaires à un public plus large pour saisir, grâce à nos experts, les fondamentaux des enjeux de la transition énergétique avec notamment un focus sur les applications du décret tertiaire.

Comment gérez-vous le décret tertiaire ?

Notre offre « Décret Tertiaire » assure un suivi de long terme. Il faut d’abord identifier le patrimoine concerné, les sites assujettis, l’année de référence la plus judicieuse pour établir sa stratégie de réduction des consommations. Chaque année, une note éco-énergie tertiaire sera donnée par l’Ademe pour évaluer la trajectoire de réduction des bâtiments assujettis, avec des sanctions prévues pour les « mauvais élèves ». Sobre Energie agit donc comme tiers de confiance pour ses clients.

Qu’en est-il des pratiques concernant les occupants de ces parcs immobiliers ?

Dans son baromètre de la performance énergétique, l’Observatoire de l’immobilier durable (OID) estime qu’il y a environ 10 % de gisement d’économies à aller chercher autour des pratiques et de l’usage des bâtiments. Fort de ce constat, on va travailler à ce que les comportements des occupants des bâtiments évoluent vers une meilleure utilisation énergétique. Au bureau, les sources de gaspillage et de consommation d’énergie – qui passent forcément par l’utilisation du chauffage et de l’éclairage, mais aussi des ordinateurs, des téléphones ou d’imprimantes – sont multiples. Pour changer la donne, tout est histoire de comportements et de réflexes à partager comme d’adopter une centaine d’écogestes simples et quotidiens. C’est une « assistance à maîtrise d’usage » ! Dans ce contexte, le service fourni par Sobre Energie adresse en priorité les gisements d’économie les moins coûteux en termes d’investissement comme la promotion des comportements économes pour les usagers des locaux, l’amélioration de l’exploitation technique des équipements et les petits travaux de rénovation, etc.

En quoi l’efficacité énergétique entre-t-elle pleinement dans le principe de la RSE ?

Une fois que les pilotes en interne et les équipes sont formés, informés, embarqués et motivés par leurs managers, tous vont travailler l’efficacité énergétique. Le péché de la RSE, c’est souvent la difficulté d’en mesurer l’impact. Le but, c’est de trouver des projets à impact mesurable ce qui est le cas avec l’efficacité énergétique où toute action est mesurée, et les impacts sont quantifiés. Rendre les impacts mesurables et visibles renforce l’engagement des collaborateurs à poursuivre leurs bonnes pratiques d’efficacité énergétique.