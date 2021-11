Edmond de Rothschild REIM acquiert un nouvel actif core en région Grand Est

Il s’agit d’un immeuble à destination principale de bureaux situé au pied de la gare à proximité immédiate du centre-ville de Nancy, d’une superficie totale de 8 767 m², loué à 93 % à plusieurs locataires de renom.

Benjamin Lempire, Directeur Immobilier de Edmond de Rothschild REIM (France), déclare : "Cet immeuble est acquis dans le cadre d’un share deal démontrant l’agilité de notre OPCI Grand Public Edmond de Rothschild Immo Premium ainsi que celle des équipes d’Edmond de Rothschild REIM (France) avec ses conseils. A Nancy, cet immeuble emblématique du quartier centre gare répond parfaitement à la stratégie du véhicule en générant depuis sa livraison en 2008 des cashflows réguliers grâce à son positionnement locatif pertinent et en s’inscrivant dans notre thématique ISR".

Chiara Randazzo, Head of Transactions DWS France, Luxembourg & Belgique chez DWS, ajoute : "Cette cession s’inscrit dans la stratégie d’investissement de DWS Real Estate. Le plan de développement pour cet immeuble consistait principalement à la location des espaces commerciaux et au maintien d’un cash-flow continu sur la partie bureau. C’est un projet que nous avons mené à terme et qui nous a permis de délivrer les retours core plus que nous avions vendu auprès de nos investisseurs".

Dans cette opération, l'acquéreur l'acquéreur a été conseillé par l'étude 14 Pyramides, les cabinets Lacourte et De Pardieu, et Manexi.

AC