Édito. Promotion, construction, infrastructures : nécessité fait loi

Alors que les refus de permis de construire participent désormais d’une problématique structurelle plutôt que simplement conjoncturelle, d’autres exigences sont devenues lois, attendu que la simple contrainte environnementale et ses recommandations jusque-là verbales n’ont pas, pleinement, fait évoluer les usages en matière de construction.

Comment, alors, combiner l’impérieuse nécessité d’une certaine frugalité au besoin résidentiel pressant ? Impossible de le dire aujourd’hui tant les injonctions semblent contradictoires pour ce qui concerne la production de logements : l’exécutif l’encourage, à travers la parole de sa ministre de tutelle comme de celle du Premier ministre, quand la réglementation, indispensable compte tenu de l’urgence environnementale, l’entrave.

C’est donc au cœur d’une période particulièrement fertile en production réglementaire, qui a vu s’imposer le zéro artificialisation nette (ZAN), la réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE2020) et la responsabilité élargie des producteurs (REP) à venir, que les acteurs de la promotion-construction sont tenus d’évoluer. Un contexte rendu plus intolérable encore du fait de la pénurie de matériaux qui conduit, mécaniquement, à une progression de leurs tarifs qui engage, fatalement, une augmentation des coûts de construction qui impliquera, infailliblement, une flambée de la valeur du logement.

Au rayon des satisfactions, et mise à part l’obsession normative étatique, des initiatives continuent de fleurir à l’échelle de l’individu, de l’entreprise, symboles de la conversion du cynisme en bonne volonté. Parmi elles, le Booster du Réemploi a soufflé sa première bougie et référencé 122 projets. Le championnat de France des économies d’énergie, initiative menée depuis sept ans par l’Ifpeb, qui fait profession de lutter contre le changement climatique à travers un principe d’action positive et collective, a fédéré 1 000 équipes. Des témoins marquants de la prise de conscience de la vertu individuelle au profit du collectif.

Il y a quelques années, Platon décrivait la nécessité comme la mère de l’invention. La demande en logements demeure élevée, l’impératif écologique insistant, charge au législateur et aux acteurs d’en échafauder la réponse.

Alban Castres