EDF dévoile son plan pour devenir un leader de l'hydrogène

En complément de l’électrification directe, l'énergétiticien français estime que le développement d’un hydrogène décarboné jouera un rôle essentiel pour atteindre la neutralité carbone. L’hydrogène bas carbone produit à partir d’électrolyse de l’eau a en effet un rôle majeur à jouer pour décarboner la mobilité lourde : bus, bennes à ordure, camions et trains dans les zones non électrifiées. Les dérivés de l’hydrogène (e-carburants) permettront par ailleurs de décarboner le transport aérien et maritime. L’hydrogène sert enfin d'intermédiaire pour décarboner en profondeur les process industriels tels que la chimie, le raffinage, la sidérurgie.

Devenir un des leaders européens de la production d’hydrogène 100% bas carbone

Grâce au développement de son parc de production d’électricité bas carbone, à la fois nucléaire et renouvelable, et au savoir-faire développé par sa filiale Hynamics, créée en 2019 et spécialisée dans la production d’hydrogène électrolytique, le groupe EDF a ainsi l’ambition de devenir un des leaders européens de la production d’hydrogène 100% bas carbone. Après le Plan Solaire, le Plan Stockage, le Plan Mobilité et le Plan Excell, le Plan Hydrogène s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie CAP 2030 du Groupe. Pour atteindre ses objectifs, EDF pourra tirer tout le parti de l’expertise de sa R&D, investie de longue date dans la recherche sur l’hydrogène, et s’appuyer sur les compétences de ses métiers d’ingénierie et de commercialisation en France et à l’international. "Avec ce plan ambitieux et en capitalisant sur son expertise et son savoir-faire, le groupe EDF entend contribuer à l’émergence d’une filière hydrogène européenne forte et innovante", se réjouit Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF.

Course à l'hydrogène

Avec cette nouvelle ambition, le groupe s'inscrit dans une tendance lourde qui voit investisseurs, startups, et énergéticiens de tout poil se lancer dans cette énergie prometteuse et complémentaire de l'effort d'électrification du mix énergétique pour atteindre les objectifs climatiques. Le gouvernement français a par ailleurs fait de l'hydrogène l'une des pierres angulaires de son plan France 2030, consentant à des investissements à hauteur de 7 milliards d'euros. Car, comme le soulignait dans nos colonnes Philippe Boucly, président de France Hydrogène : "Sans hydrogène, on ne réussira pas la transition énergétique".

AM