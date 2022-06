EcoVadis : nouvelle licorne verte française

Cette levée de fonds est la plus importante jamais réalisée sur le marché de la RSE et traduit l’enjeu grandissant de cette dernière pour la performance des entreprises. Ce tour de table exceptionnel – qui porte le total des capitaux levés par EcoVadis à plus de 725 millions de dollars – a été mené par Astorg, société de capital-investissement européenne et BeyondNetZero, la société d'investissement climatique de General Atlantic, avec la participation de GIC Private Limited basé à Singapour et Princeville Capital. Dans le cadre de la levée, EcoVadis a été conseillé par GP Bullhound. "Nous investissons dans des entreprises qui ont le potentiel pour lutter contre le changement climatique à grande échelle. Nous pensons qu'EcoVadis a tous les atouts pour avoir un impact mondial et contribuer de façon significative à la transition vers le net zéro", a notamment justifié Rhea Hamilton, directrice générale de BeyondNetZero.

Sucess-story

Avec ce nouveau tour de table, EcoVadis va pouvoir financer son développement à l’international, renforcer ses outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, réaliser des acquisitions stratégiques et concrétiser sa vision d'entreprise à mission. S'appuyant sur ses partenariats existants tels que Microsoft, SAP, Celonis, Coupa, Taulia et une quarantaine d'autres, cet investissement va lui permettre d'accroître son impact et d'influencer positivement les décideurs du monde entier. À ce jour, déjà plus de 95 000 entreprises réparties dans 200 catégories industrielles et 175 pays s’appuient sur les évaluations des fournisseurs et la plateforme collaborative d’EcoVadis pour évaluer et améliorer les performances RSE de leurs chaînes d’approvisionnement. Au cours des douze derniers mois, son chiffre d'affaires a augmenté de 50% et ses effectifs mondiaux ont atteint 1 300 employés. "Plus que jamais, nous allons continuer à accompagner les entreprises – y compris les PME et les entreprises privées – à chaque étape de leur parcours RSE pour leur apporter les meilleures pratiques et leur assurer un impact à grande échelle", se réjouissent Frédéric Trinel et Pierre François Thaler, cofondateurs d'EcoVadis.

AM