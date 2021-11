Earth Avocats crée un département Droit social, avec l'arrivée de Sandra Chapart en qualité d’associée

"Je suis ravie de rejoindre Earth Avocats pour participer à la forte dynamique actuelle du cabinet, qui s’enrichit de nouvelles pratiques et souhaite offrir à ses clients un panel de compétences 360°, dont le droit social est une composante incontournable" explique Sandra Chapart. Dotée d’une forte expérience en stratégie sociale et d’une expertise opérationnelle complémentaire rare en accompagnement RH des opérations de croissance externe, Sandra Chapart apporte à Earth Avocats un savoir-faire spécifique indispensable alliant le droit social et les enjeux business & humains liés à l’acquisition et à la transformation d’une société. Deux approches nécessaires à la réussite des opérations à forts enjeux.

Son arrivée s’inscrit naturellement dans la stratégie de développement du cabinet. Yves-René Guillou, associé-gérant d'Earth Avocats souligne ainsi que "L’intégration au sein du cabinet d’un département dédié à la pratique du droit social nous permet non seulement d’affiner notre expertise sur les opérations de transformation mais également de répondre à une demande croissante de nos clients sur tous les sujets liés au droit social".