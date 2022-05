Earth Avocats coopte une associée

Chez Earth Avocats, la of counsel Sophie Imbault accède à l’association. Elle devient la deuxième associée du pôle care du cabinet, aux côtés de Florence David, la responsable du département, avec qui elle travaille depuis 2015. La promotion de cette experte de l’habitat social permet notamment au cabinet de démontrer sa volonté de s’affirmer comme un acteur de référence dans ce secteur.

Opérant en droit public général et en droit des sociétés, Sophie Imbault a développé un savoir-faire spécifique au secteur de l’habitat social. Elle assiste des bailleurs sociaux, des fédérations professionnelles et des acteurs privés ou publics dans le cadre des restructurations résultant de la loi Elan et plus généralement lors d’opérations de restructuration interne et de croissance externe. L’avocate accompagne également ses clients dans leurs relations avec les autorités de contrôle et dans la construction de montages structurels et contractuels. Inscrite au barreau de Paris depuis 2015 et diplômée du master 2 en droit public approfondi de l’université Panthéon-Assas, Sophie Imbault exerce pour Earth Avocats depuis le début de son parcours.

Léna Fernandes