Earth Avocats continue de diversifier son offre

Après avoir lancé un pôle consacré à l'aménagement, à l'urbanisme et à l'environnement puis un autre pour les opérations de M&A, Earth Avocats se dote d’une brigade d’avocates spécialistes du droit de la construction. Mené par les deux nouvelles associées Marie-Pierre Alix et Stéphanie de Laroullière, le groupe en provenance de chez DS Avocats réunit cinq avocates et une juriste. Ces arrivées permettent à l’enseigne de droit public des affaires d’offrir une offre de services juridiques encore plus complète à sa clientèle.

Marie-Pierre Alix accompagne des maîtres d’ouvrages publics et privés dans la mise en œuvre de leurs projets de réalisation immobilière. Intervenant à tous les stades des opérations de construction, elle est plus particulièrement une experte des grands dossiers contentieux. Formée à l’université Panthéon-Assas, elle exerçait chez DS Avocats depuis 1992 et y assurait la direction et l’animation du département droit de la construction en qualité d’associée depuis 2003. Stéphanie de Laroullière intervient comme conseil ainsi que dans le cadre de litiges en droit de la construction. Elle assure plus spécifiquement le suivi des procédures contentieuses, souvent assorties de mesures d’expertise judiciaire. Titulaire d’un master 2 en droit de l’entreprise et des contrats de l’université de Lille, elle est inscrite au barreau parisien depuis 2012 et a également commencé sa carrière chez DS Avocats.

Léna Fernandes