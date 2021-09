É. Michel (TotalEnergies) : L’expérience du terrain

Si, adolescent, il s’intéressait particulièrement à la pratique de sports de compétition, comme le judo ou le rugby, Éric Michel se tourne finalement vers des études de droit à la faculté de Reims une fois son bac de sciences économiques en poche, sans l’ambition précise de devenir avocat ou magistrat. Études de droit au sortir desquelles il effectue un an de service militaire en tant qu’ "aspirant" puis officier, exécutant ses derniers mois au sein d’un régiment de combat basé à Noyon. "Ce fut une aventure humaine enrichissante, très formatrice, ainsi qu’une première expérience en matière de management d’une équipe sur le terrain", nous confie-t-il.

Le parcours atypique d’un juriste d’entreprise français

Après son service militaire, le jeune homme, originaire de Laon en Picardie, a l’occasion de rejoindre le groupe Spie Batignolles en 1982, alors leader français du génie civil à l’international, comme ingénieur contrat. Il est directement affecté à un grand projet de construction d’infrastructure hydroélectrique, qui débutait alors sur l’île de Java en Indonésie. Une chance pour Éric Michel qui se retrouve à 23 ans à l’autre bout du monde, "directement dans le grand bain", dit-il, "ce qui n’est pas banal pour un juriste français tout juste sorti de la fac". Pendant plusieurs années, il épaule les ingénieurs sur les chantiers, afin de renforcer la qualité de la gestion contractuelle des opérations avec le maître de l’ouvrage indonésien et son maître d’oeuvre japonais, ainsi que les différentes parties prenantes. Il poursuitson apprentissage au Maroc sur un nouveau projet majeur d’aménagement hydro-électrique dans le Moyen Atlas. Cette solide expérience de terrain lui permet d’acquérir les bases concrètes du métier de juriste d’entreprise, au contact des différents corps de métier d’un groupe de BTP développant ses activités à l’international.

Après huit ans de bons et loyaux services, Éric Michel rejoint la direction juridique de Bouygues, dans la branche bâtiment international, et accompagne les équipes de négociation en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique de l’Ouest, notamment. Pendant quatre années, il apprend beaucoup sur les montages d’affaires en financement de projets ou en "build operate tranfer", solutions financières innovantes à l’époque pour permettre aux pays d’Europe de l’Est de développer ou moderniser leurs infrastructures publiques, tout en permettant à l’entreprise de s’affranchir des contraintes inhérentes aux appels d’offres.

De juriste à directeur de la compliance

Quelques mois après avoir croisé la route du directeur juridique de Snecma (devenu ensuite celui de Total), au cours de négociations intenses pour la conclusion d’un contrat de construction au Moyen-Orient, Total recrute Éric Michel en 1994 en tant que responsable d’un nouveau département juridique consacré aux affaires nouvelles, au sein de sa branche raffinage-marketing. Il se voit alors confier des missions de négociations contractuelles M&A en Asie du Sud-Est, au Proche-Orient et en Amérique latine. À l’issue des fusions successives, avec Petrofina, puis Elf, il prend en 2003 la tête de la direction juridique de la branche raffinage-marketing du nouveau groupe, opérant dans 130 pays, et il anime directement une équipe d’une cinquantaine de juristes.

C’est finalement en 2017 qu’Éric Michel devient chief compliance officer de Total, après sa nomination par le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, auquel il est rattaché ès qualités. Il est désormais le responsable fonctionnel d’un réseau de 370 compliance officers répartis dans le groupe et anime un comité anticorruption constitué des responsables conformité des branches du groupe. Il veille notamment à l’adaptation des règles internes de conformité validées par le comex, au déploiement des programmes de formation et à l’appropriation des programmes de conformité par les entités du groupe. Logé dans la direction juridique de TotalEnergies, il est par ailleurs responsable de la direction "Conformité et gestion des risques juridiques". La prévention de la corruption et le respect des sanctions économiques internationales sont clairement deux enjeux majeurs du groupe. Fort de son expérience de l’environnement des affaires internationales, grâce à son parcours et à son excellente connaissance des métiers de TotalEnergies, Éric Michel comprend les situations auxquelles peuvent être confrontés les opérationnels et s’attache à privilégier une approche de la compliance adaptée à la nature et à la localisation des activités industrielles et commerciales, pour anticiper et capter l’attention des décideurs : "C’est un challenge permanent et à forts enjeux", explique-t-il. Il apprécie par ailleurs d’être au contact direct des autorités de contrôle, françaises comme étrangères, et d’échanger avec des think tanks et des conseils externes spécialisés de qualité.

Un grand amoureux de la nature

Les centres d’intérêt d’Éric Michel sont variés et saisonniers : il aime s’évader régulièrement dans son gabion de Picardie avec son griffon Korthals ou parcourir bois et marais de Sologne, au contact de la faune sauvage. Il apprécie également la proximité de la mer, tant les eaux limpides de Corse, que les vastes plages de Normandie. Il est passionné par l’Histoire de France et prend plaisir à écouter de la musique, aussi bien classique que rock. Bilingue français-anglais, Éric Michel a voyagé un peu partout sur la planète, dans le cadre de ses activités professionnelles, et souhaiterait revisiter certains pays avec son épouse, une fois qu’il aura quitté le monde de l’entreprise.

Margaux Savarit-Cornali