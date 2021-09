E. Levine (Legrand) : Sur tous les fronts

"Au début de mes études de droit, j’ai un temps envisagé une carrière dans la magistrature. Mon indépendance d’esprit ainsi que le souhait de participer à la ‘vie de la cité’ m’ont laissé penser que cela me conviendrait. Mais j’ai finalement choisi l’entreprise sans toutefois abandonner ces principes. Cela m’a notamment permis de faire des rencontres très diverses et enrichissantes, ce qui comptait également pour moi dans le cadre de mon exercice professionnel", explique Emmanuelle Levine.

À l’issue de son brillant parcours à l’université Paris Nanterre, elle obtient son DEA de droit des affaires auquel viendront s’ajouter un master droit et management international de HEC-ESCP ainsi que le Capa. Un bon alliage entre technicité juridique et compétences managériales qui lui permet de commencer sa carrière en tant que responsable droit des sociétés chez Orange France en 2002. Elle y restera sept ans, évoluant vers la direction juridique fusions-acquisitions du groupe, avant de pousser la porte d’une autre firme, Orano (ex-Areva). Son passage est marqué par la mise en oeuvre du plan de restructuration du groupe nucléaire. Promue directrice juridique fusions-acquisitions en 2014, elle pilote en effet l’ensemble des opérations jusqu’à l’aboutissement du projet : scission d’Areva, entrée de minoritaires au capital, suivi de la gouvernance et coordination des problématiques concurrence, sociales et financières. "C’est le dossier de M&A le plus exceptionnel, le plus atypique et formateur sur lequel j’ai travaillé", confie-t-elle. Sa mission accomplie, SFR la débauche deux ans plus tard pour lui confier une équipe de la direction juridique de ses activités télécom et média.

À la tête d’une équipe de 70 juristes, elle assure pendant deux années, la responsabilité du suivi des activités grand public et entreprises (offres, marketing, distribution, data, contenu, achats, immobilier…), les négociations avec les éditeurs de chaînes de télévision, la mise en conformité au RGPD et pilote de grands contentieux. En 2018, elle quitte l’opérateur de télécommunications et rejoint Legrand pour occuper les fonctions de directrice juridique groupe et de secrétaire du conseil d’administration. Ses missions couvrent un large spectre de problématiques, du corporate à la propriété intellectuelle en passant notamment par la compliance, les assurances ou encore la data privacy.

Yannick Tayoro