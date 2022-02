E. Laillier (Tikehau Capital) : "Nous faisons du "partnership capital " engagé pour les entrepreneurs "

DÉCIDEURS. Vous êtes l’une des sociétés de gestion incontournables sur votre segment, quels sont vos points de différenciation ?

Emmanuel Laillier. Nous savons nous positionner sur les nouvelles tendances de marché en lien avec le financement de l'économie réelle comme la transition énergétique, le numérique et les biotech/medtech. Nous accompagnons des PME et des ETI européennes, souvent dirigées par des entrepreneurs, dans leurs projets de croissance. Avec notre stratégie d’investissement de "capital développement", nos tickets d’investissement se situent entre 20 et 100 millions d’euros, dans des entreprises qui cherchent le bon partenaire pour les accompagner dans leur prochaine phase de croissance. Nous intervenons en minoritaire ou en majoritaire en partenariat avec un management très investi au capital. Grâce à notre réseau international de douze bureaux dans le monde, nous pouvons les accompagner aussi bien sur leurs projets de croissance organique que de croissance externe. En outre, nous avons également développé une approche sectorielle, notamment en aéronautique et en cybersécurité. Pour résumer, nous faisons du "partnership capital" engagé pour les entrepreneurs.

"Seulement 14 % des PME européennes sont équipées de systèmes de cybersécurité"

Quelles sont vos innovations ?

Seulement 14 % des PME européennes sont équipées de systèmes de cybersécurité. Cette verticale est au cœur de notre expertise. Nous avons mis en place plusieurs partenariats, notamment avec la start-up studio OSS ventures qui vient apporter son expertise concrète et pragmatique à nos investissements dans leurs projets de transformation digitale. Et pour revenir sur la transition énergétique, l’équipe Private Equity a lancé le fonds T2 Energy Transition en 2018 avec pour ambition d’accélérer la croissance des entreprises européennes contribuant à la transition vers une économie bas carbone. Le fonds a annoncé en début d’année la finalisation de sa levée de fonds pour un montant de plus d’un milliard d’euros. T2 Energy Transition a déjà réalisé neuf investissements dans des entreprises actives dans les secteurs de la production d’énergies propres, de la mobilité bas carbone ou encore de l’amélioration de l’efficacité énergétique.

"Il y a eu une forte accélération de la prise de conscience sur les sujets ESG"

Aujourd’hui, les investisseurs souhaitent être des acteurs du changement. Il y a eu une forte accélération de la prise de conscience sur ces sujets depuis l’apparition de la pandémie, et nous sommes prêts à accompagner les entreprises qui le souhaitent avec notre équipe ESG.

Plus globalement, quelles sont les tendances de marchés non cotés qui se dessinent pour 2022 ?

Nous voyons émerger deux grandes tendances de fond : d’une part, les stratégies à Impact sont de plus en plus ciblées par les investisseurs. Nous avons déjà des initiatives chez Tikehau Capital dans le domaine de la dette privée et du crédit high yield, et nous avons un projet en gestation au sein du private equity. D’autre part, nous assistons à la démocratisation du capital-investissement aux investisseurs individuels, dans une optique de diversifier les placements, de donner du sens aux investissements et d’avoir accès à des retours financiers plus élevés. Nous avons il y a quelques mois lancé une unité de compte en private equity en partenariat avec CNP Assurances, ouvrant aux particuliers l’accès au capital-investissement dans le secteur de la transition énergétique à travers notre fonds dédié.

Propos recueillis par Marine Fleury