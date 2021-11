É. Hurel (Eusa Pharma) : "Nos collaborateurs peuvent travailler dans la ville ou le pays de leur choix"

Décideurs. Comment le groupe Eusa Pharma a-t-il affronté la crise sanitaire ? Et quels enseignements en tire-t-il ?

Éric Hurel. Le véritable défi a été d’organiser le travail à distance des salariés habitués à être sur le terrain, pour certains depuis vingt ans. Ils sont constamment en contact avec les médecins et les hôpitaux et il a été difficile pour eux de s’adapter. Mais ils l’ont fait. La crise nous a beaucoup appris. Cette expérience a conduit le groupe à choisir la mise en place du travail flexible. Concrètement, cela signifie que les collaborateurs peuvent travailler dans la ville ou le pays de leur choix, tant que le groupe y détient une entité légale. Certains salariés sont basés à Zurich ou Milan, d’autres sont en Espagne ou à Boston.

Il n’y a donc plus que très peu de présentiel…

Personne n’a envie de revenir 100 % du temps de travail au bureau. En revanche, pour les réunions à forts enjeux, nous privilégions toujours le présentiel, quand cela est possible. Mais cette plus grande flexibilité, permise par les récentes avancées technologiques, constitue aussi une stratégie de recrutement : elle permet d’attirer de potentiels candidats. Bien sûr, certains en ont besoin comme les personnes isolées, mais je crois que la flexibilité que nous proposons est attractive pour les salariés, comme pour les candidats. Nous avons réalisé de très bons recrutements grâce à ce modèle. Je pense qu’il faut être adaptable à la réalité. Par ailleurs, afin de perfectionner notre attractivité, nous avons instauré de nouvelles innovations en matière de rémunération. Je souhaite que les gens comprennent que la rémunération n’est pas seulement une problématique de chiffres. En ce qui concerne les salariés d’Eusa Pharma, pouvoir travailler de n’importe quelle zone géographique est une compensation financière indirecte.

Ces changements ont-ils pour effet de faire évoluer les bureaux ?

Le groupe va conserver ses bureaux physiques mais les équipes devront réserver en ligne pour s’y rendre. En effet, certaines zones géographiques connaissent encore des jauges sanitaires à respecter. Rien n’est imposé. À mon sens, sans la crise sanitaire et les différents confinements, tout ce que je viens d’évoquer aurait mis plus de dix ans à se réaliser. Je suis impressionné par une telle évolution, dans le domaine des ressources humaines. Jamais je n’aurais pu imaginer cela. Évidemment, rien de tout cela n’aurait été possible sans la confiance qu’Eusa Pharma a choisi de placer en ses salariés.

Justement, qu’avez-vous mis en place afin d’instaurer cette confiance ?

Il est important de savoir dire "je vous fais confiance". Le groupe n’a rien fait de spécifique ; la confiance s’installe avec l’expérience.

Comment accompagner les managers sur ces nouveaux modes de travail ?

Pendant les différents confinements, nous avions mis en place des formations pour aider les équipes à mieux se familiariser avec les nouveaux outils qui leur étaient proposés, à l’instar de Zoom et nous poursuivons cet effort de formation. Pour que le travail à distance fonctionne, il convient de respecter certaines règles : l’heure, activer sa caméra, etc. Par ailleurs, des formations sont également proposées à nos managers pour les aider à appréhender au mieux les différences culturelles de leurs équipes.

Propos recueillis par Clémence Galland