É. Driutti (groupe La Poste) : "Les collaborateurs deviennent acteurs de leur apprentissage"

Décideurs. En quoi l’EBR joue-t-elle un rôle stratégique dans l’évolution de La Banque postale ?

Émilie Driutti. La Banque postale est un exemple clé des enjeux de transformation du groupe La Poste. La réussite de ces transformations repose avant tout sur les femmes et les hommes du groupe. La Banque postale a pris des engagements forts en la matière : son développement se fait quasi exclusivement avec les postières et les postiers. La formation est donc essentielle. Pour accélérer notre transformation et répondre à nos enjeux, l’EBR a été créée en 2015, avec pour objectif d’accompagner nos collaborateurs dans ces nouveaux challenges professionnels.

Quels sont les moyens et les dispositifs essentiels à un plan de formation d’envergure comme le vôtre ?

Nous nous appuyons sur un modèle qui allie expertise interne et ouverture externe. La majorité de nos équipes est issue du groupe. Leur expérience du métier leur permet de saisir au plus près les enjeux, la culture et les contraintes opérationnelles et elles sont accompagnées dans leur nouveau métier de la formation par notre propre équipe en charge de leur professionnalisation. Notre équipe "innovation" les accompagne sur de nombreuses nouveautés pédagogiques, technologiques, ou techniques de facilitation. La certification de tous nos formateurs à la facilitation à distance en 2019, nous est aujourd’hui très utile en cette période de crise sanitaire. Nous faisons appel régulièrement à des experts ou organismes externes qui nous offrent un regard nouveau sur certaines problématiques ou enrichissent nos parcours. Enfin, nous nous appuyons également beaucoup sur le digital. Ainsi, nous testons constamment de nouveaux formats mobile learning, classes virtuelles, Mooc, serious game, booking formation…

Quelles ont été les actions emblématiques mises en place dans le cadre de cette transformation depuis 2015 ?

Chaque année, environ 300 000 journées de formation sont dispensées par l’EBR, et plus de 80 % des collaborateurs reçoivent au moins une formation dans l’année, soit plus de 45 000 collaborateurs formés chaque année. Développement du niveau de connaissance bancaire sur les marchés à forts enjeux, renforcement de l’identité bancaire, certifications et habilitations réglementaires obligatoires… Depuis 2015, cela représente, en nombre de collaborateurs, plus de 100 000 ayant suivi au moins une formation dispensée par l’EBR, plus de 30 000 accompagnés dans leur prise de poste grâce à un parcours dédié, plus de 15 000 ayant participé à un parcours qualifiant avec une certification interne, et plus de 2 000 ayant suivi une formation diplômante. Au total, ce sont près de deux millions de journées de formation qui ont été dispensées depuis la création de l’École.

Quels sont les bénéfices d’une stratégie de développement des compétences et de transition professionnelle ?

L’EBR mobilise toutes les parties prenantes de la montée en compétences au service des apprenants pour proposer une formation complète : les collaborateurs deviennent acteurs de leur apprentissage et les managers, experts et relais locaux sont associés pour les accompagner avant, pendant et après la formation. C’est donc tout l’écosystème de La Banque postale qui est impliqué au travers de la conception et de la mise œuvre de nos formations, ce qui participe à l’engagement de tous au service de notre ambition et de notre transformation.

Propos recueillis par Raphaël Viot