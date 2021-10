E. de Saint Pierre (Lombard Odier France) : "Les Millennials sont value sensitive plus que price sensitive"

DÉCIDEURS. Quête de sens et transparence sont deux attentes clés pour les Millennials. Comment y répondez-vous ?

ÉDOUARD DE SAINT PIERRE. Les Millennials ont des idées très claires sur le monde et souhaitent que leur capital génère de la performance selon des valeurs auxquelles ils sont attachés. Nous avons la conviction que l’investissement durable est une source de performance. Chez Lombard Odier, nous investissons en priorité dans les entreprises qui comprennent ces enjeux et qui ont déjà engagé les transformations nécessaires dans leur modèle d’affaires. Les Millennials sont plus value sensitive que price sensitive et font énormément de fact-checking avant de se décider. La confiance passe par la transparence sur les frais et sur l’impact de leurs investissements.

Quelle stratégie numérique avez-vous mise en place pour atteindre et capter les Millennials ?

Notre stratégie numérique repose avant tout sur la gestion digitale de l’interaction client et de l’administratif en privilégiant les outils mobiles qui répondent à leurs besoins d’instantanéité. Nous leur apportons des convictions d’investissement et du contenu extra-financier, en lien avec l’impact qu’ils ont à travers la gestion de leur portefeuille. Les canaux digitaux permettent à nos clients de mieux comprendre comment leur patrimoine peut interagir avec le monde qui les entoure.

Quelles sont les spécificités de l’accompagnement de startuppers et serial entrepreneurs ?

Accompagner les serial entrepreneurs c’est faire preuve de pédagogie. Nous leur apportons notre expertise patrimoniale sur des sujets qu’ils n’anticipent pas forcément, comme la protection du conjoint et de la famille, et qui pourtant s’envisagent en amont d’une cession ou d’un cash out. C’est également comprendre et faire partie de leur écosystème, leur ouvrir nos réseaux. C’est dans cet esprit que depuis 2016, nous sommes le premier partenaire bancaire des entrepreneurs de France Digitale.

Alors que la concurrence sur le marché de la gestion de patrimoine et des MFO fait rage, quels sont les avantages à recourir aux services d’une banque privée ?

Notre banque est l’une des plus capitalisées au monde. Ainsi, au-delà des attentes qui les caractérisent, les Millennials trouvent chez Lombard Odier un partenaire stable, solide et indépendant. En matière de gestion durable, cette solidité et cette indépendance nous permettent notamment de déployer notre propre méthodologie de sélection des entreprises et d’engager les moyens nécessaires pour fournir à nos clients un reporting transparent et détaillé de l’impact de leurs investissements.

Propos recueillis par Sandy Andrianabiby