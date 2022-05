DWF muscle ses compétences en banque et finance

Avec l’arrivée de Richard Jadot au sein de son association, DWF complète son offre de services juridiques sur la place parisienne. L’avocat apporte en effet au cabinet sa maîtrise du droit bancaire et financier, mais aussi sa connaissance de certains secteurs d’activité clés. Dans ce mouvement, il est accompagné par sa collaboratrice Valérie Claver qui intègre également le département finance et restructuration de DWF.

Membre du barreau de Paris depuis 1989, Richard Jadot est un expert des financements d’acquisitions, d’actifs et de projets, à l’échelle française et internationale. Il conseille des banques, des fonds et des entreprises dans la négociation et la mise en œuvre de financements, mais aussi dans le cadre de restructurations de dettes lors de procédures de pré-insolvabilité ou d'insolvabilité. L’avocat opère notamment dans les secteurs de l’aviation et des énergies renouvelables dont il maîtrise les rouages grâce à ses expériences passées. Avant de rejoindre DWF, Richard Jadot a en effet exercé pour CMS Francis Lefebvre, pour Clifford Chance (dont il a managé les activités au Vietnam pendant presque trois), pour Hogan Lovells, pour HFW et enfin pour le cabinet Ravet. Il est titulaire d’une maîtrise de droit des affaires de l’université de Nanterre et d’un DESS de banque-finance de l’université Panthéon Sorbonne.

Léna Fernandes