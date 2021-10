DWF consolide sa pratique construction et immobilier à Paris

En provenance du cabinet Eversheds Sutherland où il était associé, Bruno Richard rejoint la pratique Global Real Estate de DWF à Paris, dirigée par Toby Askin. Avocat en droit public, en conseil comme en contentieux, il se consacre notamment au droit de la construction. À ce titre, il conseille des entreprises publiques et privées, des prestataires de services, de grandes entreprises de construction ainsi que des institutions financières des secteurs de la construction, des infrastructures et de l'énergie, tant en France qu’à l’étranger. Il accompagne ses clients sur un large éventail de questions relatives aux marchés publics ainsi qu’en matière de construction d'ouvrages (centre d'art, hôtels, tours…), d'édifices ou d'infrastructures publiques (gares, autoroutes, transports publics, aéroports…) et de réseaux (renouvelables et communications). Bruno Richard combinera ses compétences à celles de Pierre-Nicolas Sanzey (transactions immobilières) et de Florence Karila (contentieux), ce qui permettra de renforcer l’offre de DWF en matière de projets de construction et d'immobilier en France et à l'international, en particulier sur les marchés africains.

Avocat au barreau de Paris depuis 1995, Bruno Richard a auparavant exercé au sein des cabinets Orrick Rambaud Martel et Fasken Martineau.

Le cabinet d’affaires international DWF compte aujourd'hui plus de 4 000 professionnels et il est présent dans 31 villes à travers le monde. La firme est devenue le premier cabinet d'avocats à être coté au tableau principal de la Bourse de Londres en mars 2019.



Marine Calvo