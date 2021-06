DWF accueille deux nouveaux associés

Nicole Coutrelis, avocate spécialisée en droit de l'Union européenne et droit de l'alimentation, et Pierre-Nicolas Sanzey, compétent en droit immobilier, rejoignent le bureau parisien de DWF en qualité d’associés.

Dans son mouvement, Nicole Coutrelis est accompagnée de ses deux collaborateurs, Emily Amat et Vincent Bringer, avec qui elle exerçait précédemment au sein du cabinet Coutrelis & Associés, dont elle a été la cofondatrice. Nicole Coutrelis intervient sur les problématiques du droit de l'Union européenne, notamment sur celles touchant à la libre circulation des marchandises, au libre établissement et, plus généralement, à l'introduction du droit de l'Union européenne dans les lois nationales et les lois multilatérales internationales. L’avocate est également reconnue pour son savoir-faire en droit de l'alimentation et des produits de consommation. À ce titre, elle conseille, notamment, des entreprises françaises, européennes et américaines du secteur de l’agroalimentaire et les représente dans le cadre de contentieux civils, pénaux ainsi que devant la Cour de justice de l'Union européenne, en matière de concurrence, d'aides d'État et d'agriculture. Nicole Coutrelis rejoint l'équipe Global Consumer de DWF, dirigée par Dominic Watkins. Avant d’exercer comme avocate, Nicole Coutrelis a exercé au sein du ministère de l'Agriculture et à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles ainsi qu’au service juridique de la Commission européenne dans l'équipe concurrence.

Pierre-Nicolas Sanzey intègre la pratique global real estate dirigée par Toby Askin, après avoir créé et dirigé le département immobilier de Stephenson Harwood à Paris. Il est accompagné de son collaborateur Samuel Dufeal. Pierre-Nicolas Sanzey axe son activité sur le conseil des gestionnaires d'actifs et des investisseurs immobiliers français et internationaux en matière d'opérations d’acquisition et de cession, de projets de développement et de gestion d'actifs. Il intervient notamment dans les secteurs du retail, de l'hôtellerie, de l'immobilier ou encore de la santé. Pierre-Nicolas Sanzey possède également une expérience significative des accords de joint-venture, des contrats de promotion immobilière, des baux commerciaux et des contrats de construction. Il travaillera en étroite collaboration avec les associés en droit immobilier basés en Italie, en Irlande, en Allemagne, en Espagne et en Pologne ainsi qu'au Royaume-Uni. Pierre-Nicolas Sanzey a précédemment exercé au sein du cabinet Lefèvre, puis chez Herbert Smith, où il a été nommé associé avant de rejoindre Stephenson Harwood.

DWF est un cabinet d'avocats d'origine britannique présent dans 31 villes au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Belgique, en Italie, à Dubaï, au Qatar, à Singapour, en Australie et en France. Le bureau de Paris, anciennement Heenan Paris, a été créé en janvier 2017 et compte une vingtaine d’avocats. Les équipes, pilotées par Jean-François Mercadier, interviennent en matière de fusions-acquisitions, de capital-risque, de financement, de droit de la propriété intellectuelle, des assurances, des entreprises en difficulté, social ainsi qu’en contentieux des affaires et arbitrage international. Au mois de mars 2019, DWF faisait son entrée en Bourse et levait 95 millions de livres sterling lors d’une offre publique initiale (IPO), ce qui lui permet d’être admis ensuite au tableau principal de la Bourse de Londres (LSE).

Marine Calvo