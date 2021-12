Dumas Legal : nouvelle boutique consacrée au contentieux

Forte de ses quinze ans d’expérience en contentieux et poussée par une "volonté entrepreneuriale", Diane Dumas ouvre les portes de sa boutique spécialisée en contentieux d’affaires. Au sein de Dumas Legal, elle propose à ses clients une offre généraliste et transversale ce qui lui permet "d’avoir une vision globale des enjeux d’un litige".

Anciennement avocate au sein du cabinet Stehlin & Associés qui a aujourd’hui fermé ses portes, Diane Dumas y avait été nommée associée en 2015, notamment après avoir défendu les caisses d’assurance maladie dans l’affaire du Mediator. Œuvrant pour le compte de groupes de sociétés, cotés ou non cotés, et de PME, elle possède un savoir-faire large. Droit commercial, droit économique, litiges post-acquisition, droit immobilier, procédure collective, droit bancaire et financier : l’avocate est sur tous les fronts.

Offre généraliste et compétences pointues

Au fil des années, elle a également développé plusieurs compétences spécifiques à certaines procédures. Dans les dossiers américains, la mise en place de cross-examinations en France et de commissions rogatoires internationales n’ont aucun secret et elle maîtrise parfaitement le système de recherche de preuve prévu par l’article 145 du Code de procédure civile. Sur ce dernier point dont elle a fait sa spécialité, Diane Dumas est en effet très compétitive. Elle affirme fièrement : "Que ce soit en demande, afin d’obtenir la saisie de pièces chez l’adversaire de mes clients ou en défense, dans le but d’obtenir la rétractation des ordonnances ayant autorisé la saisie de pièces chez mes clients, à ce jour j’ai toujours obtenu gain de cause."

Si elle n’est pas conseil en tant que tel, elle adopte cependant "une approche dans laquelle la concertation avec le client est indispensable." Et d’ajouter : "Nous devons travailler ensemble en amont du dossier lorsque cela est possible." Ces échanges peuvent, en premier lieu, permettre de trouver une solution préventive car "on sait bien que le contentieux génère des coûts pour l’entreprise et il doit au contraire être générateur de valeur". Ensuite, l’avocate tient à inclure ses clients dans sa stratégie contentieuse, et ce, à toutes les étapes de la procédure. Selon elle "le client doit être impliqué car il apporte la connaissance de son entreprise qui est indispensable au succès d’un contentieux". Diane Dumas souligne qu’il est également important de faire preuve de créativité dans le traitement de ses dossiers et "si une affaire paraît impossible à gagner, ça me motive encore plus", affirme-t-elle.

Pour l’instant seule aux commandes de sa structure, elle sera bientôt rejointe par un stagiaire et elle souhaite recruter un collaborateur d’ici six à huit mois. À terme, son but est de constituer "une équipe forte et plus nombreuse." La tête sur les épaules, elle explique que "le but est évidemment de grandir mais il faut faire les choses dans l’ordre, sans se précipiter". La création de Dumas Legal sera aussi l’occasion de s’impliquer au sein d’association ou d’organisation professionnelle de l’écosystème juridique. Diane Dumas a également pour ambition de développer des événements et des rencontres autour de thématiques juridiques diverses.

Léna Fernandes