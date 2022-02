DTMV Avocats s’installe à Lyon

Implanté à Paris depuis plus de cinquante ans, DTMV Avocats décide de se rapprocher d’un tissu industriel dynamique en ouvrant un nouveau bureau à Lyon. Les clients du cabinet installés dans cette ville pourront ainsi bénéficier d’une offre plus locale, portée par Grimaud Valat, le nouvel associé lyonnais de l’enseigne.

Membre du barreau de Lyon depuis 2014, l’avocat intervient en droit économique, en droit du numérique et en droit de la propriété intellectuelle. En conseil comme en contentieux, Grimaud Valat accompagne ainsi ses clients sur les questions contractuelles, d’audit, de compliance ainsi que de gestion, de protection et de valorisation des données. Avant de rejoindre DTMV Avocats, il a exercé au sein des cabinets Lamy & Associés (devenu Fiducial Legal by Lamy) et Epsilon Avocats. Il enseigne également la propriété intellectuelle au sein de l’EM Lyon et collabore avec la Human Technology Foundation sur les sujets d’utilisation éthique des technologies, notamment des données et de l’intelligence artificielle. Titulaire d’un master 2 en droit de la propriété intellectuelle et d’un DU de droit anglais de l’université Jean Moulin, Grimaud Valat est membre de l’Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (Aippi) et du Groupe Rhône-Alpes pour la protection de la propriété intellectuelle (Grapi).

Léna Fernandes