DS Avocats s’allie avec le cabinet marocain Hamzi Law Firm

Déjà présent en Afrique avec son bureau de Dakar, DS Avocats dispose désormais d’un nouveau guichet à Casablanca grâce à son rapprochement avec Hamzi Law Firm, qui devient DS HLF. Le cabinet pluridisciplinaire marocain sera désormais mené par les associés Zineb Hamzi, fondatrice de la structure, et Patrice Mouchon. DS avocats accélère ainsi son développement sur le continent africain et s’ouvre sur le Moyen-Orient.

L’équipe de DS HLF, composée de 2 associés et 8 collaborateurs, intervient tant en conseil qu’en contentieux pour l’ensemble des problématiques liées à la vie des affaires. Les clients de l’enseigne sont des investisseurs, des dirigeants de PME et de multinationales ainsi que des institutions financières marocaines, développant leurs projets au Maroc, en Afrique de l’Ouest ou au Moyen-Orient. Les compétences du cabinet recouvrent le droit des affaires, les restructurations et la mobilité internationale, les partenariats public-privé et le financement de projet, l’IP/IT ainsi que le contentieux et l’arbitrage. Il propose également une offre sectorielle dans les domaines des énergies, des infrastructures, du tourisme ou encore des technologies et des médias. Avec l’intégration de Hamzi Law Firm, le réseau international de DS Avocats compte à présent 24 bureaux répartis dans 14 pays.

Léna Fernandes