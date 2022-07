DS Avocats absorbe le cabinet Viginti Avocats

D’un côté, le cabinet Viginti Avocats, onze ans d’existence, mené par deux associés, Olivier Gauclère et Françoise Brunagel, et trois collaborateurs : Anaïs Bayeul, Philippine Brisset et Charles Corcia. De l’autre, DS Avocats, positionné depuis 1972 sur les pratiques clé du droit des affaires et implanté en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et en Afrique. Le premier a décidé d’intégrer le second. Les cinq avocats rejoignent l’équipe droit commercial et de la concurrence et dynamiseront la pratique droit de la distribution, leur spécialité. Viginti Avocats, qui proposait à ses clients de les accompagner comme un département juridique externalisé, s’est spécialisé sur les sujets industriels (automobile et matériel agricole notamment).

Avant de fonder Viginti Avocats, Olivier Gauclère avait créé sa boutique, Gauclère Avocats, il y a trente ans, après une décennie passée en entreprise, chez Rank Xerox et Volvo France. Titulaire d’un DJCE/DESS droit des affaires, obtenu à l’université de Montpellier, il a prêté serment en 1991. Il intervient sur les sujets de réseaux de distribution, de droit du travail et droit de la responsabilité du constructeur. Françoise Brunagel, après une formation en droit des affaires à l’université de Strasbourg, a enfilé la robe en 2006. Elle a rejoint le cabinet Gauclère Avocats comme collaboratrice, avant de sauter le pas de l’association en 2011. Elle exerce en droit des contrats, droit économique et procédures collectives. Comme Olivier Gauclère, elle conseille les importateurs automobiles en France.

Olivia Fuentes