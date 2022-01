Droit social : Seban & Associés coopte un associé

Après avoir étendu son assise régionale avec l’ouverture de Seban Armorique à Rennes, Seban & Associés commence l’année 2022 en éttofant ses équipes de droit social. Le cabinet nomme ainsi Benoît Roseiro, le directeur du pôle consacré à cette matière, comme associé au sein de son bureau de Paris. De la sorte, l’enseigne renforce l’accompagnement qu’elle propose aux acteurs publics, parapublics et associatifs.

Membre du barreau parisien depuis 2005, Benoît Roseiro intervient, tant en conseil qu’en contentieux, en droit des relations individuelles et collectives de travail, en droit pénal du travail, en droit de la sécurité sociale et de l’action sociale. Il est particulièrement impliqué dans les projets de fusion soulevant des questions de transferts de salariés et de devenir des statuts collectifs, notamment dans le logement social et les entreprises publiques locales. Avant de rejoindre Seban & Associés, l’avocat a exercé pour Behillil Associés, Lamy Lexel et 140VH Avocats. Diplômé d’un master 2 en droit social général de l’université Panthéon Assas, il est également le cofondateur de ACC3S, un réseau ayant vocation à impulser une démarche de coopération entre des acteurs du secteur sanitaire et social, à destination des associations à but non lucratif.

Léna Fernandes