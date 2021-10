Droit public : Anne Bost Avocat ouvre ses portes

Avocate depuis 1999, Anne Bost cofonde en 2009 le cabinet De Guillenchmidt & Associés avec l’ancien conseiller d’État Michel de Guillenchmidt, son mentor, auprès duquel elle a collaboré durant plusieurs années au sein de différentes structures. Au mois d’avril dernier, elle prend son indépendance pour lancer sa propre structure, Anne Bost Avocat. Positionné sur le droit public, le cabinet intervient tant en conseil qu’en contentieux pour des clients aux profils variés : des entreprises, allant des PME aux grands groupes, des collectivités locales, des administrations mais aussi des particuliers.

Anne Bost accompagne ses clients dans toutes leurs problématiques de droit public : en droit administratif notamment, en intervenant sur des actes administratifs, des contrats, en matière de commande publique, de domanialité publique ou encore de responsabilité administrative. En droit de la fonction publique, l’avocate assiste les agents publics titulaires et contractuels des trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière), ainsi que les administrations, aussi bien devant les juridictions administratives que lors de négociations en vue de solutions transactionnelles. Elle a développé une compétence spécifique concernant les agents à statuts particuliers (anciennes entreprises publiques, autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes, etc.). En matière de droit des collectivités territoriales, Anne Bost s’empare de problématiques juridiques rencontrées par les autorités et les élus locaux dans l’exercice de leurs compétences, assiste des entreprises et des particuliers dans leurs relations avec les collectivités et intervient en matière électorale, en conseil et en contentieux, quel que soit le type d’élections locales. L’avocate se consacre également aux activités et professions réglementées, dans le cadre de la délivrance d’un agrément ou d’une autorisation administrative par exemple, soumises à des règles spécifiques et pouvant faire l’objet de sanctions administratives (professions médicales et paramédicales, organismes de formation, architectes, etc.). Enfin, en droit de la santé, elle traite des problématiques de responsabilité médicale, de contentieux disciplinaire des professions médicales et paramédicales, de sécurité sociale ou de handicap.

Marine Calvo