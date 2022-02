Droit pénal des affaires : Adélaïde Jacquin lance son cabinet

Après avoir passé six ans chez Vigo, Adélaïde Jacquin s’est lancée dans une nouvelle aventure professionnelle en créant sa propre structure en droit pénal des affaires. "J’ai eu la chance de pouvoir apprendre rapidement à gérer tous les aspects d’un dossier pénal grâce à la formation, la confiance et l’autonomie dont j’ai joui au sein du cabinet Vigo, explique l’avocate. Cela m’a donné une vision concrète de ce que pourrait être un exercice seule et j’ai su que j’en étais capable." Au service des entreprises et des particuliers, elle propose une défense pénale technique et humaine, "adaptée à chaque client et à chacun de leurs besoins", ce qui constitue toute la plus-value de sa nouvelle boutique.

Technicienne et plaideuse passionnée

Adélaïde Jacquin intervient principalement en droit pénal des affaires. Son savoir-faire couvre notamment le droit pénal des sociétés, du travail, de la presse ainsi que le droit pénal financier et boursier. Elle considère que "le fait d’avoir une compétence dans chacune des sous-couches du droit pénal des affaires [lui] permet d’accompagner les entreprises dans chacune des problématiques pénales qu’elles sont susceptibles de rencontrer". L’avocate intervient ainsi pour des cas d’escroquerie, d’atteinte à la probité, d’extorsion de fonds, de vol et de recel, de chantage, d’abus de confiance, de corruption ou encore de faux et usage de faux. Parallèlement, Adélaïde Jacquin traite quelques dossiers de droit pénal commun et s’est déjà illustrée en matière d’infractions terroristes. Si elle reste focalisée sur le contentieux, elle conseille également sa clientèle pour la gestion du risque pénal. Avocat plaidant, elle a commencé à plaider très tôt dans sa carrière et s’est toujours sentie à l’aise dans le contexte d’un procès pénal. "L’audience est toujours un moment fort pour moi, à la fois solennel et libérateur, explique-t-elle. Plaider, c’est aussi le moment d’honorer la confiance que nous accordent nos clients."

Formée en droit des affaires au sein du master entreprises, marchés, régulations de l’École de droit de Sciences Po Paris, Adélaïde Jacquin a la particularité de parler russe : une aptitude qu’elle exploite dans son activité. Elle a en effet "quelques clients russophones installés en France pour lesquels [elle] gère des dossiers en russe exclusivement". La pénaliste est également régulièrement sollicitée par les médias et des instances représentatives pour intervenir sur des questions de libertés publiques. "Il a toujours été important pour moi d’essayer d’éclairer le débat, de donner des clés juridiques pour comprendre l’actualité, affirme-t-elle. Avec l’élection présidentielle qui approche, j’ai à cœur de continuer à me positionner sur des problématiques juridiques du débat public, sans adopter de posture politique."

Le futur de son cabinet ? L’avocate y réfléchit : "J’ai d’ores et déjà un rythme assez intense avec beaucoup de dossiers à traiter, je me pose donc la question du recrutement. J’avais cependant à cœur de mener ma barque seule pendant un temps, afin de voir la forme que prendrait mon exercice en tant que jeune femme avocat évoluant en droit pénal des affaires." Si Adélaïde Jacquin envisage un rapprochement avec d’autres confrères, ça serait avec pour objectif d’accompagner les entreprises et les particuliers d’une façon plus globale, en se dotant de compétences en compliance par exemple.

Léna Fernandes