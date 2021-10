Droit du vin : Casalonga accueille un nouveau directeur

Implanté en France, en Allemagne et en Espagne, la société pluriprofessionnelle d’exercice d’avocats et de conseil en propriété industrielle Casalonga réunit plus de 120 avocats, conseils en propriété industrielle, juristes, ingénieurs et collaborateurs. Elle propose une offre sectorielle de conseil technique et juridique en matière de brevets, de marques, de noms de domaine, de modèles et de droits connexes ainsi que d’obtention de droits dans le cadre de contentieux. Souhaitant promouvoir ses compétences en droit vitivinicole à l’échelle européenne, Casalonga place Théodore Georgopoulos à la tête de son pôle vin, spiritueux et terroirs. Le nouveau directeur dirigera ainsi un quatuor composé d’avocats, de conseils en propriété industrielle et de juristes.

Expert en droit européen et en droit du vin, Théodore Georgopoulos conseille des vignerons, des coopératives, des négociants, des syndicats, en France et à l’étranger. Il représente aussi les acteurs du secteur du vin, des spiritueux et de l’agroalimentaire devant la Commission européenne et diverses instances nationales et européennes, dont la Cour de justice de l’Union européenne. Titulaire de la chaire Jean Monnet en régulation européenne du secteur vitivinicole, il est directeur du master droit du vin et des spiritueux de l’université de Reims Champagne-Ardenne et président de l’Institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en Champagne. Théodore Georgopoulos préside également l'Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin, occupe le poste de secrétaire scientifique du groupe d’experts droit et consommation de l’Organisation internationale de la vigne et du vin et dirige la Revue du droit du vin et des spiritueux. Diplômé d’un LL.M en droit international de l’université d’Athènes et d’un DEA en droit communautaire de l’université d’Aix-Marseille, il est docteur en droit européen comparé.

Léna Fernandes