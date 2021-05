Droit des assurances : création du réseau Global Access Lawyers

Le réseau Global Access Lawyers vient tout juste de voir le jour. Réunissant six cabinets d’avocats spécialistes du droit des assurances, il compte déjà 44 bureaux et plus de 2 000 professionnels. Le français HMN Partners fait partie des structures fondatrices. Historiquement constituée autour du droit des assurances, de la réassurance, du transport, des risques industriels et environnementaux, la boutique est dirigée par huit associés autour d’une trentaine de collaborateurs. Ses partenaires sont RPC né Royaume-Uni et présent en Asie, Hinshaw & Culbertson aux États-Unis, Miller Thomson au Canada, Kennedy Van Der Laan aux Pays-Bas et Colin Biggers & Paisley en Australie.

Le réseau promet le regroupement de partenaires rodés aux polices d’assurance, aux contentieux qui y sont liés, à la réglementation, la conformité réglementaire et à la rédaction de contrats. Ce type d’opération, inédite sur le marché des avocats, s’explique par la montée en puissance des enjeux assurantiels en raison de la crise sanitaire et des questions juridiques qu’elle entraîne.

Pascale D'Amore