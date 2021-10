Droit de la concurrence : Jouvensal Fabre ouvre ses portes

Avec une offre axée sur l’ensemble de problématiques de droit de la concurrence (contrôle des concentrations, pratiques anticoncurrentielles, contentieux indemnitaires, contrôles des aides d’État ou encore droit de la distribution), le cabinet Jouvensal Fabre s’adresse aux entreprises de secteurs variés. Guillaume Fabre et Karin-Amélie Jouvensal souhaitent structurer rapidement leur équipe. Disposant tous deux d’un réseau étoffé, ils seront notamment en mesure de s’entourer de confrères étrangers, consultants ou économistes pour répondre aux besoins de chaque dossier.

Deux anciens de chez Bredin Prat

Les deux associés fondateurs ont auparavant exercé au sein du cabinet Bredin, où Guillaume Fabre a passé dix années dans l’équipe concurrence et au sein de laquelle il a été nommé counsel fin 2019. Karin-Amélie Jouvensal a pour sa part quitté Bredin Prat en 2018 pour ouvrir une boutique consacrée au droit de la concurrence. Formés par des figures du droit de la concurrence (Robert Saint-Esteben, Hugues Calvet, Olivier Billard, Marie-Cécile Rameau et Marc Pittie), ils ont ainsi travaillé sur de nombreux dossiers d’envergure en la matière.

Guillaume Fabre est intervenu dans des affaires emblématiques d’aides d’État en France (Dexia, PSA, Areva, SNCM…) ainsi que dans le cadre d’opérations de concentration structurantes. Il est également intervenu pour conseiller ou représenter des entreprises majeures (Apple, Reckitt Benckiser, d’aucy) dans le cadre de contentieux devant les autorités de concurrence et leurs juridictions de contrôle ainsi que dans le cadre de contentieux indemnitaires, par exemple dans l’affaire des camions. Guillaume Fabre a exercé plus de dix ans chez Bredin Prat en droit de la concurrence, notamment comme counsel, à Bruxelles et à Paris. Inscrit au barreau de Paris depuis 2011, il est diplômé de la Leiden Universiteit aux Pays-Bas, de l’université Paris 10 Nanterre et de la University of Essex au Royaume-Uni.

Karin-Amélie Jouvensal pratique le droit de la concurrence depuis plus de quinze ans. Son activité couvre tous les aspects du droit de la concurrence aussi bien en conseil qu’en contentieux, sur les plans européen et national. Elle intervient régulièrement auprès d’entreprises françaises et internationales devant les autorités de concurrence ainsi que devant les juridictions françaises et européennes en matière de contrôle des concentrations, de pratiques d’entente, d’abus de position dominante et de contentieux indemnitaires liés à des infractions au droit de la concurrence. Elle accompagne aussi régulièrement ses clients en droit de la distribution. La boutique qu’elle a fondée en 2018, après plus de dix années d’exercice au sein du cabinet Bredin Prat (Paris et Bruxelles) lui a permis d’intervenir dans de nombreux dossiers de contrôle de concentrations ou encore très récemment, en matière de contentieux, comme conseil du groupement ASTR dans le cadre d’une affaire de boycott sanctionnée par l’Autorité de la concurrence. Inscrite au barreau de Paris depuis 2005, elle est diplômée de HEC, de l’université de Paris 10 et de la London School of Economics & Political Science.



Marine Calvo