DPO Consulting lance myDPO

MyDPO est un logiciel SaaS qui permet aux entreprises de se conformer à l’ensemble des obligations légales imposées par le RGPD. Grâce à son ergonomie adaptée et son interface multilingue, myDPO est utilisable par l’ensemble des acteurs des traitements de données à caractère personnel d’un organisme, tels que le data protection officer (DPO), la direction de la conformité, les responsables de traitement par délégation de pouvoirs, les divers collaborateurs concernés ou encore les opérationnels. Le suivi de l’ensemble des activités liées à la protection des données personnelles est simplifié grâce aux différents modules proposés par l’outil qui permet de générer un registre de traitement des données, d’identification rapide des zones de risques, de créer un plan d’action et de sensibilisation ludique sur le RGPD. Que le DPO de l’entreprise soit interne ou externe, il pourra, en tant que responsable de traitement, avoir accès à toute la gestion des données personnelles de l’entité grâce à myDPO.

L’offre "zen", proposée par myDPO et adressée aux entreprises de moins de dix salariés, leur permet par ailleurs d’avoir accès au logiciel de mise en conformité au RGPD et au service "DPO as-a-service". Ce dernier outil leur offre la possibilité de bénéficier d’un DPO attitré et nommé officiellement auprès de la Cnil, tout en participant à la gestion et au pilotage des données personnelles que traite la structure.



Marine Calvo