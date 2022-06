Double renfort chez Racine

Objectif pour Racine ? Renforcer les départements fiscal et IP/IT de son bureau parisien. Pour ce faire, le cabinet indépendant compte sur les compétences de Marc Pelletier et de Charles Bouffier. L’arrivée de ce binôme s’inscrit dans la stratégie de développement de la structure, qui réunit près de 240 avocats et juristes répartis entre Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles.

Marc Pelletier est spécialiste des contrôles de constitutionnalité et de conventionalité des normes fiscales et du traitement des contentieux sensibles ou complexes. Grâce à ces quinze ans d’expérience en matière de contentieux et d’assistance à contrôle fiscal, il compte bien développer, avec l’aide de sa collaboratrice Astrid Marionneau, un pôle consacré à ce domaine. Il est professeur des universités et coprésident de la commission contrôle et contentieux de l’Institut des avocats conseils fiscaux. Il a également exercé au sein du cabinet Frenkel & Associés.

Spécialisé en droit du numérique et des nouvelles technologies, Charles Bouffier possède quant à lui un savoir-faire en droit des médias qu’il doit à son expérience dans l’industrie. Il intervient, en conseil comme en contentieux, auprès d’entreprises françaises et étrangères dans des secteurs tels que le logiciel, le cinéma et l’audiovisuel, l’entertainment ou le luxe. Avocat au barreau de Paris depuis 2010, il a exercé au sein du département IP/IT d’August Debouzy avant de rejoindre Racine. Il est diplômé en droit de la propriété intellectuelle à l’université Paris Est Créteil et en droit de la protection des données personnelles à l’université Paris Descartes. Il a également étudié à l’École nationale des métiers de l’image et du son en distribution et exploitation.