Double nomination en droit social au sein du bureau toulousain de Vaughan Avocats

Au 1er janvier 2022, elles sont deux à s’être associées à Vaughan & Avocats : la nomination de Laure Dubet et Pauline Carrillo, qui avaient rejoint le cabinet respectivement en 2014 et 2017, permettra de “travailler en synergie afin de faciliter la vie [des] clients et de répondre à l’ensemble de leurs besoins”, se réjouit Bruno de Laportalière, associé.

Laure Dubet s’est spécialisée dans l’accompagnement des directions RH et juridiques sur les sujets de droit social. Conception et suivi de plans de sauvegarde de l’emploi, projets de licenciements collectifs pour motif économique… Elle conseille les entreprises dans la gestion de projets sensibles, lorsque ces dernières doivent déployer des stratégies sociales liées à la transformation de leur organisation. L’avocate a aussi développé des compétences pointues en matière d’audits sociaux, effectués lors d’importantes opérations de fusion-acquisition. L’avocate a enfilé la robe en 2010. Elle a obtenu deux masters 2 : le premier en droit et sciences du travail à l’université Toulouse-1-Capitole et le second en droit public général à l’université Aix-Marseille.

Toujours en droit social, Pauline Carrillo conseille les entreprises françaises ou étrangères, implantées en France. Elle s’implique aussi bien dans les dossiers contentieux que dans la gestion quotidienne des problématiques RH. Grâce à sa formation en médiation et en techniques de résolution des conflits, elle aide les entreprises dans les négociations de départ et dans la conception de stratégies de sortie de crise. Avocate depuis 2013, Pauline Carrillo est titulaire d’un master 1 en droit international et d’un master 2 en droits de l’Homme et droit humanitaire à l’université Paris 2-Panthéon Assas.

Olivia Fuentes